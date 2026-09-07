ॲसिडिटी समजून दुर्लक्ष करू नका! हार्टबर्नची ‘ही’ लक्षणं ओळखा

Aarti Badade
जेवल्यानंतर छातीत जळजळ झाली की आपण लगेच त्याला ॲसिडिटी समजतो. पण प्रत्येक वेळी कारण ॲसिडिटीच असेल असं नाही. यामागे इतरही कारणं असू शकतात.
Heartburn Symptoms Warning sign
Sakal
पोटातील आम्ल अन्ननलिकेत वर आल्यास छातीच्या हाडामागे जळजळ जाणवू शकते. अन्ननलिकेच्या खालच्या टोकावरील LES स्नायू व्यवस्थित काम न केल्यास ॲसिड रिफ्लक्स होण्याची शक्यता वाढते.
Heartburn Symptoms Warning sign
Sakal
वारंवार होणारा हार्टबर्न काही वेळा GERD (गॅस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज) चे लक्षण असू शकतो. मात्र एक-दोनदा जळजळ झाली म्हणजे GERD आहे, असं समजण्याची गरज नाही.
Heartburn Symptoms Warning sign
Sakal
जास्त जेवण, तेलकट किंवा चरबीयुक्त पदार्थ, कॉफी, चहा आणि कार्बोनेटेड पेये काही लोकांमध्ये हार्टबर्न वाढवू शकतात. जेवल्यानंतर लगेच झोपणे किंवा वाकून बसणे देखील त्रास वाढवू शकते.
Heartburn Symptoms Warning sign
Sakal
हायटल हर्निया किंवा गॅस्ट्रोपेरेसिस यांसारख्या पचनाच्या समस्यांमुळेही हार्टबर्न होऊ शकतो. त्यामुळे सतत छातीत जळजळ होत असेल तर त्यामागचं कारण जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे.
Heartburn Symptoms Warning sign
Sakal
झोपण्याच्या अगदी आधी जेवण टाळा. जेवल्यानंतर किमान २ ते ३ तास सरळ किंवा उभ्या स्थितीत राहा. कोणते पदार्थ खाल्ल्यानंतर जळजळ वाढते, हे ओळखून ते पदार्थ टाळण्याचा प्रयत्न करा.
Heartburn Symptoms Warning sign
Sakal
हार्टबर्नसोबत गिळताना त्रास, वजन कमी होणे, उलट्या, उलटीत रक्त किंवा काळसर शौच होत असेल तर डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
Heartburn Symptoms Warning sign
Sakal
cracked heels
Sakal