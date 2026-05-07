वाढत्या उन्हाचा तुमच्या हृदयावर काय परिणाम होतो?

Aarti Badade
अतिघामामुळे शरीरातील पाणी कमी होऊन रक्त गाढे होते, ज्यामुळे हृदयाच्या रक्ताभिसरण प्रक्रियेवर प्रचंड ताण येतो.
Summer heat effects on heart
Sakal
रक्त गाढे झाल्यामुळे नसांमध्ये रक्ताच्या गाठी (Clots) आणि ब्लॉकेज निर्माण होण्याची शक्यता वाढते, ज्यामुळे हृदयविकाराचा झटका येऊ शकतो.
उष्णतेमुळे शरीरातील इलेक्ट्रोलाइट्सचे (क्षारांचे) संतुलन बिघडते, परिणामी हृदयाचे ठोके अनियमित होऊ शकतात.
उष्णतेमुळे रक्तवाहिन्या प्रसरण पावतात, ज्यामुळे रक्तदाब (BP) खालावतो. यातून चक्कर येणे किंवा बेशुद्ध पडण्यासारखे प्रकार घडू शकतात.
हृदयाचे आरोग्य जपण्यासाठी दिवसभरात किमान ३ लिटर पाणी पिणे अत्यंत आवश्यक आहे, जेणेकरून रक्ताची पातळी संतुलित राहील.
शरीरातील क्षारांचे प्रमाण टिकवण्यासाठी ताक, लिंबू पाणी किंवा ओआरएस (ORS) यांसारख्या नैसर्गिक पेयांचे सेवन करावे.
दुपारी १२ ते ४ या वेळेत कडक उन्हात बाहेर पडणे टाळावे. बाहेर जाणे अनिवार्य असल्यास डोके झाकून घ्यावे आणि हलका आहार घ्यावा.
