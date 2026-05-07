शरीर फिट ठेवायचंय? महागड्या जिमऐवजी 'या' गोष्टी लक्षात ठेवा!

Aarti Badade

दररोज किमान ३० मिनिटे चाला

दररोज नियमित चालण्यामुळे वजन नियंत्रणात राहते आणि तुमचे हृदय दीर्घकाळ निरोगी राहण्यास मदत होते.

उपकरणांशिवाय व्यायाम करा

पुश-अप्स, स्क्वॅट्स आणि प्लँक यांसारखे व्यायाम कोणत्याही महागड्या उपकरणांशिवाय तुम्ही घरच्या घरी सहज करू शकता.

घरच्या पौष्टिक आहाराला प्राधान्य द्या

बाहेरचे जंक फूड टाळून घरातील डाळ, भाजी आणि फळांचा आहारात समावेश करा; हाच खरा फिटनेसचा पाया आहे.

भरपूर पाणी पिण्याची सवय लावा

पाणी शरीरातील विषारी घटक (Toxins) बाहेर टाकण्यास मदत करते, ज्यामुळे तुम्ही दिवसभर सक्रिय आणि फ्रेश राहता.

७-८ तासांची पुरेशी झोप घ्या

शरीराची झीज भरून काढण्यासाठी आणि ऊर्जा मिळवण्यासाठी दररोज ७ ते ८ तास शांत झोप घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.

स्क्रीन टाइम मर्यादित करा

मोबाईल आणि टीव्हीचा वापर कमी केल्यास तुम्हाला शारीरिक हालचालींसाठी आणि इतर सक्रिय कामांसाठी अधिक वेळ मिळतो.

सातत्य आणि नियमितता ठेवा

कोणताही व्यायाम किंवा डाएट तेव्हाच फायदेशीर ठरतो जेव्हा त्यात नियमितता असते; या सवयींना आपल्या जीवनशैलीचा भाग बनवा.

