Konkan Crop Damage : पावसाचा कहर... आंबा, काजू, भात, मासेमारी सगळं संपलं... अजून किती दिवस पाऊस

Sandeep Shirguppe

भातकापणीची कामे अंतिम टप्प्यात

भातकापणीची कामे अंतिम टप्प्यात असताना पावसाने दणका दिल्यामुळे भात प्लास्टिकच्या कागदाने झाकून ठेवण्याची वेळ.

भातपीक नुकसान

बळीराजाच्या हातातोंडाशी आलेले भातपीक पाण्याच्या पावसात गेले.

न भरून निघणारे नुकसान

कापून ठेवलेले भातदेखील पाण्यात बुडाल्याने शेतकरी राजाचे न भरून निघणारे मोठे नुकसान झाले.

कोकणात नुकसान

सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यात कापून ठेवलेले भात पीक पावसात भिजले.

भात कुजण्याची प्रक्रिया

शेतातील भाताच्या अडवीभोवती मोठे पाणी साचल्याने मोठे नुकसान.

शेतकरी हतबल

पावसामुळे पाण्यात बुडाल्याने शेतकरी हतबल झाला आहे.

पाण्यावर तरंगतय भात

कापलेले भातपीक पाण्यावर तरंगत आहे.

पावसाचा कहर

सतत कोसळणाऱ्या पावसाने कहर केला. यामध्ये शेती, आंबा, काजू, मासेमारी यांचे मोठे नुकसान झाले.

