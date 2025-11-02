Konkan Crop Damage : पावसाचा कहर... आंबा, काजू, भात, मासेमारी सगळं संपलं... अजून किती दिवस पाऊस

Sandeep Shirguppe
भातकापणीची कामे अंतिम टप्प्यात असताना पावसाने दणका दिल्यामुळे भात प्लास्टिकच्या कागदाने झाकून ठेवण्याची वेळ.
बळीराजाच्या हातातोंडाशी आलेले भातपीक पाण्याच्या पावसात गेले.
कापून ठेवलेले भातदेखील पाण्यात बुडाल्याने शेतकरी राजाचे न भरून निघणारे मोठे नुकसान झाले.
सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यात कापून ठेवलेले भात पीक पावसात भिजले.
शेतातील भाताच्या अडवीभोवती मोठे पाणी साचल्याने मोठे नुकसान.
पावसामुळे पाण्यात बुडाल्याने शेतकरी हतबल झाला आहे.
कापलेले भातपीक पाण्यावर तरंगत आहे.
सतत कोसळणाऱ्या पावसाने कहर केला. यामध्ये शेती, आंबा, काजू, मासेमारी यांचे मोठे नुकसान झाले.
