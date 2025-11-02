घरात पाऊल टाकण्यापूर्वी बूट काढणे का गरजेचे? जाणून घ्या यामागचं विज्ञान

पुजा बोनकिले

बूट काढणे

घरात प्रवेश करण्यापूर्वी बूट काढणे एक चांगली आणि सांस्कृतिक सवय आहे.

shoes at door | esakal

विज्ञान

पण विज्ञान सांगते की यामागे आरोग्य आणि स्वच्छतेचा फायदे आहेत.

जंतु

अभ्यासानुसार शूज घरात आणल्यास सोबत जंतुदेखील येतात. यामुळे घराबाहेरच काढावे.

स्वतच्छता

घराबाहेर शूज काढल्यास घर स्वच्छ राहते. तसेच कार्पेट देखील स्वच्छ राहते.

लहान मुले आणि पाळीव प्राणी

घराबाहेर शूज काढल्यास लहान मुलांचे आऱोग्य आणि पाळीव प्राण्यासाठी चांगले असते. कारण हे घरात फरशीवर जास्त वेळ खेळत असतात.

संसर्ग

धुळ किंवा संसर्ग शूजला चिटकून येतात. यामुळे संसर्गजन्य आजार वाढू शकतात. यामुळे घराबाहेर शूज काढावे.

प्रदूषण

शूज घराबाहेर काढल्यास घरात प्रदुषण वाढत नाही.

लक्षात ठेवा

वरील गोष्टी लक्षात ठेवल्यास आरोग्य निरोगी राहील.

shoes at door | esakal

हे' 5 संकेत दिसल्यास सुरू होते केस गळती

Hair fall

|

Sakal

आणखी वाचा