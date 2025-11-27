Dharmendra Death-Hema Malini Photos : धर्मेंद्र यांच्या निधनानंतर हेमा मालिनींनी पहिल्यांदाच शेअर केले खास फोटो, तुम्ही पाहिलेत का?

तीन दिवसांपूर्वीच निधन झाले -

ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र यांचे तीन दिवसांपूर्वी निधन झाले, यामुळे हिंदी चित्रपटसृष्टीसह त्यांच्या चाहत्यांवर शोककळा पसरली आहे.

हेमा मालिनींनी शेअर केले फोटो -

धर्मेंद्र यांच्या निधनानंतर आता त्यांची पत्नी हेमा मालिनी यांनी काही फोटो शेअर करत आठवणींना उजाळा दिलाय.

भावनिक पोस्ट -

हेमा मालिनी यांनी धर्मेंद्र यांच्या फोटोसह भावनिक पोस्ट शेअर केल्या आहेत.

निखळ प्रेम प्रकट -

हेमा मालिनी यांनी या पोस्ट आणि फोटोंमधून धर्मेंद्र यांच्यवरील त्यांचे निखळ प्रेम प्रकट केल्याचे दिसते.

लग्न कधी झाले? -

हेमा मालिनी आणि धर्मेंद्र यांचे लग्न २१ ऑगस्ट १९७९ रोजी झाले होते.

लग्नाआधी धर्मेंद्र होते विवाहित -

विशेष म्हणजे त्यावेळी धर्मेंद्र हे आधीच विवाहित होते आणि घटस्फोट घेऊ शकत नव्हते.

मुस्लिम धर्म स्वीकारला -

यामुळे त्यांनी लग्नापूर्वी इस्लाम धर्म स्वीकारला आणि दिलावर खान व आयशा बी अशी नवीन नावे धारण केली.

दोन मुली -

धर्मेंद्र आणि हेमा मालिनी यांना दोन मुली आहेत, अहाना आणि ईशा.

