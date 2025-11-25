जास्वंदाच्या फुलाचे केसांसाठी आहेत १ नाही ७ फायदे

Anushka Tapshalkar

केसांच्या वाढीसाठी हिबिस्कस हेअर मास्क

सुके जास्वंद फुलांमध्ये भरपूर अमिनो अॅसिड असल्यामुळे ते केराटिन वाढवून केसांची वाढ वेगवान करतात.

Hibiscus Hair Mask for Hair Growth

sakal

घरच्या घरी तयार करा ग्रोथ पेस्ट

एक कप नारळाचे तेल + काही सुकी जास्वंद फुले एकत्र वाटून पेस्ट तयार करा. आठवड्यातून ३ वेळा लावा.

Make Growth Paste Easily at Home

sakal

नैसर्गिक हिबिस्कस क्लीन्सर

शॅम्पूमधील केमिकल्सपासून सुटका! हिबिस्कस पावडर + बेसन + पाणी एकत्र करून शॅम्पूसारखे वापरा.

Natural Hair Cleanser

डीप कंडिशनिंगसाठी उत्तम

हिबिस्कसचा म्युसिलेज कंटेंट जास्त असल्यामुळे ते केसांना त्वरित हायड्रेशन देतात. फक्त पाण्यासोबत वाटून पेस्ट केसांना लावा.

Deep Conditioning

कोंड्यावरील प्रभावी उपाय

हिबिस्कस तेलकटपणा कमी करतो आणि स्काल्प शांत करतो. मेहेंदी पाने + हिबिस्कस पावडर + अ‍ॅलोवेरा + लिंबाचा रस मिसळून पेस्ट तयार करा.

Solution for Dandruff

sakal

हेअर लॉससाठी हिबिस्कस इन्फ्यूजन

तीव्र केसगळतीसाठी जास्वंद + बदाम तेल एकत्र काचेच्या बाटलीत एक आठवडा ठेवून तेल तयार करा आणि दिवसातून २ वेळा वापरा.

Infusion for Hair Loss

sakal

केसांना नैसर्गिक चमक व मजबुती

हिबिस्कसचे नियमित मास्क व तेल वापरल्याने केसांचे तुटणे, स्प्लिट एंड्स कमी होतात आणि केस दाट व मऊ बनतात.

Strong and Shiny Hair

sakal

