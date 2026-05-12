पुण्यापासून अवघ्या दीड तासावर दडलीय ‘हिडन’ गुहा; धबधबे-निसर्ग पाहून मन हरवून बसेल!

Sandip Kapde
भाजा लेणी महाराष्ट्रातील प्राचीन बौद्ध शैलकलेचे महत्त्वपूर्ण उदाहरण मानले जाते.
लोणावळ्याजवळील हिरव्यागार डोंगरांमध्ये या लेण्या निसर्गाच्या सान्निध्यात वसलेल्या आहेत.
इसवी सन पूर्व दुसऱ्या शतकात बौद्ध भिक्षूंसाठी या लेण्यांची निर्मिती करण्यात आली.
भाजा लेण्यांमधील चैत्य आणि विहार प्राचीन भारतीय स्थापत्यकलेचे अद्वितीय दर्शन घडवतात.
लेण्यांतील कोरीवकामातून त्या काळातील कला आणि संस्कृतीचे सुंदर प्रतिबिंब दिसते.
भिक्षूंना शांत वातावरणात साधना आणि ध्यान करण्यासाठी येथे निवास व्यवस्था होती.
ब्रिटिश काळात या लेण्यांचा पुनर्शोध लागल्यानंतर त्यांचे ऐतिहासिक महत्त्व जगासमोर आले.
भाजा लेणी भारताच्या बौद्ध आणि सांस्कृतिक वारशाचा अमूल्य ठेवा मानल्या जातात.
सभोवतालचे धबधबे, डोंगर आणि हिरवाई पर्यटकांना विशेष आकर्षित करतात.
कार्ले लेणी, लोहगड किल्ला आणि पवना तलाव ही जवळील प्रसिद्ध पर्यटनस्थळे आहेत.
ऑक्टोबर ते मार्च हा भाजा लेणी पाहण्यासाठी सर्वात योग्य काळ मानला जातो.
माळवली रेल्वे स्थानकापासून थोड्या अंतरावर असल्यामुळे येथे सहज पोहोचता येते.
