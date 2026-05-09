नाशिकपासून फक्त २ तासांवर लपलंय महाराष्ट्राचं ‘सीक्रेट हिल स्टेशन’, पर्यटकांना लावतंय वेड

Sandip Kapde

थंडावा

नाशिकपासून अवघ्या दोन तासांच्या अंतरावर असलेलं जव्हार उन्हाळ्यातही थंडगार हवामानासाठी प्रसिद्ध आहे.

निसर्ग

हिरव्यागार डोंगररांगा, धुक्याने वेढलेले घाट आणि शांत वातावरणामुळे जव्हार पर्यटकांना भुरळ घालते.

इतिहास

राजा जयबा मुकणे यांनी स्थापन केलेल्या जव्हारला समृद्ध ऐतिहासिक वारसा लाभला आहे.

वैभव

जय विलास पॅलेसची भव्य वास्तू आणि राजेशाही थाट आजही पर्यटकांना आकर्षित करतो.

शिवस्मृती

शिरपामाल येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी विश्रांती घेतल्याची ऐतिहासिक आख्यायिका सांगितली जाते.

जैवविविधता

पश्चिम घाटातील दुर्मिळ वनस्पती, पक्षी आणि घनदाट जंगलांमुळे जव्हार निसर्गप्रेमींसाठी स्वर्ग ठरते.

दाभोसा

सुमारे ३०० फूट उंचीवरून कोसळणारा दाभोसा धबधबा पावसाळ्यात अधिकच मनमोहक दिसतो.

साहस

ट्रेकिंग, रॅपलिंग आणि कयाकिंगसारख्या साहसी उपक्रमांसाठी जव्हार प्रसिद्ध आहे.

सूर्यास्त

हनुमान पॉइंटवरून दिसणारा सूर्यास्त सह्याद्रीच्या कुशीतला अविस्मरणीय अनुभव देतो.

धबधबा

कलमंडावी धबधब्याचा शांत आणि निसर्गरम्य परिसर पर्यटकांना वेगळाच आनंद देतो.

शांतता

खड-खड धरणाजवळील निवांत वातावरण शहराच्या गोंगाटापासून दूर नेते.

वारसा

वारली कलेची अनोखी चित्रशैली जव्हारच्या आदिवासी संस्कृतीची ओळख करून देते.

भटकंती

कोकण कडा आणि आसपासचे निसर्गरम्य पॉइंट्स भटकंतीप्रेमींसाठी खास आकर्षण ठरतात.

हिवाळा

ऑक्टोबर ते फेब्रुवारी हा काळ जव्हार फिरण्यासाठी सर्वात आल्हाददायक मानला जातो

