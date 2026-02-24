फॅशनच्या नादात आरोग्य धोक्यात? नेलपॉलिशमुळे होऊ शकतात ‘हे’ आजार!

Aarti Badade
नखे सुंदर दिसण्यासाठी लावल्या जाणाऱ्या नेलपॉलिशमधील हानिकारक रसायने शरीरासाठी अत्यंत धोकादायक ठरू शकतात.
Nail Polish Side Effects
Sakal
जेल नेलपॉलिश सुकवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या अतिनील (UV) किरणांमुळे त्वचेचा कर्करोग आणि अकाली वृद्धत्व येऊ शकते.
नेलपॉलिशचा सतत वापर केल्याने नखांचा नैसर्गिक रंग बदलतो आणि नखे ठिसूळ होऊन तुटण्याची शक्यता वाढते.
केमिकलमुळे नखे खडबडीत होतात, ज्यामुळे नखांवाटे शरीरात जीवाणू प्रवेश करून विविध संसर्ग (Infection) होऊ शकतात.
नेलपॉलिशमधील घातक रसायनांच्या तीव्र वासामुळे श्वसनाचा त्रास आणि हृदयाशी संबंधित आजार उद्भवण्याचा धोका असतो.
नेलपॉलिश जास्त दिवस नखांवर ठेवू नका आणि शक्यतो फक्त खास प्रसंगीच त्याचा वापर करा.
नेहमी कमी रसायने असलेले ब्रँडेड नेलपॉलिश वापरा आणि नखांच्या स्वच्छतेसाठी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.
