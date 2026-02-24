फॅशनच्या नादात आरोग्य धोक्यात? नेलपॉलिशमुळे होऊ शकतात ‘हे’ आजार!

Aarti Badade

सौंदर्याचा धोकादायक पैलू

नखे सुंदर दिसण्यासाठी लावल्या जाणाऱ्या नेलपॉलिशमधील हानिकारक रसायने शरीरासाठी अत्यंत धोकादायक ठरू शकतात.

त्वचेच्या कर्करोगाची भीती

जेल नेलपॉलिश सुकवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या अतिनील (UV) किरणांमुळे त्वचेचा कर्करोग आणि अकाली वृद्धत्व येऊ शकते.

नखांचे नैसर्गिक नुकसान

नेलपॉलिशचा सतत वापर केल्याने नखांचा नैसर्गिक रंग बदलतो आणि नखे ठिसूळ होऊन तुटण्याची शक्यता वाढते.

संसर्गाचे उघडे द्वार

केमिकलमुळे नखे खडबडीत होतात, ज्यामुळे नखांवाटे शरीरात जीवाणू प्रवेश करून विविध संसर्ग (Infection) होऊ शकतात.

श्वसन आणि हृदय

नेलपॉलिशमधील घातक रसायनांच्या तीव्र वासामुळे श्वसनाचा त्रास आणि हृदयाशी संबंधित आजार उद्भवण्याचा धोका असतो.

खबरदारीचे उपाय

नेलपॉलिश जास्त दिवस नखांवर ठेवू नका आणि शक्यतो फक्त खास प्रसंगीच त्याचा वापर करा.

योग्य उत्पादनांची निवड

नेहमी कमी रसायने असलेले ब्रँडेड नेलपॉलिश वापरा आणि नखांच्या स्वच्छतेसाठी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.

