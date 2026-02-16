रोज खाल्ले जाणारे 'हे' पदार्थच वाढवतायत पित्त!

पित्ताचा त्रास का होतो?

दैनंदिन आहारातील चुकीच्या सवयी आणि काही उष्ण पदार्थांच्या अतिसेवनामुळे शरीरात पित्त दोष वाढून ॲसिडिटी, डोकेदुखी आणि जळजळ यांसारखे त्रास उद्भवतात.

पपई - चविष्ट पण उष्ण

पपई चवीला गोड असली तरी ती प्रकृतीने अत्यंत उष्ण असते. रिकाम्या पोटी किंवा अतिप्रमाणात पपई खाल्ल्यास शरीरातील उष्णता आणि पित्त वेगाने वाढू शकते.

पपई खाताना 'ही' काळजी घ्या

ज्यांना आधीच उष्णतेचा किंवा पित्ताचा त्रास आहे, अशा व्यक्तींनी पपई बेतानेच खावी. मासिक पाळीशी संबंधित तक्रारी असल्यास पपईचे सेवन जपून करावे.

शेंगदाणे आणि पित्ताचा संबंध

शेंगदाणे आरोग्यासाठी फायदेशीर असले तरी ते पित्त वाढवण्यास कारणीभूत ठरतात. शेंगदाणे खाल्ल्यानंतर अनेकांना मळमळ किंवा ॲसिडिटी जाणवते.

शेंगदाणे खाण्याची योग्य पद्धत

शेंगदाणे खाताना त्यांचे पुढील टोक काढून खावे, कारण त्या भागात पित्त वाढवणारे घटक जास्त असतात. शक्यतो शेंगदाणे शिजवून खाणे अधिक हिताचे ठरते.

आल्याचा औषधी वापर

आले पचनासाठी उत्तम असले तरी ते प्रकृतीने उष्ण असते. आल्याचे अतिसेवन केल्यास पोटात जळजळ आणि पित्ताचा त्रास होऊ शकतो.

आल्याचे दाहक परिणाम कसे टाळावे?

आल्याचा वापर करताना त्यात थोडे मीठ टाकावे. तसेच आले, गूळ, मध किंवा ताकासोबत घेतल्यास त्याचे उष्ण परिणाम कमी होतात आणि आरोग्य सुधारते.

डॉक्टरांचा सल्ला महत्त्वाचा

पित्ताचा त्रास जास्त असेल तर तिखट, तेलकट आणि जंक फूड टाळावे. कोणतेही घरगुती उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला नक्की घ्यावा.

