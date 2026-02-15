'ही' एक सवय वेगाने वाढवते कोलेस्ट्रॉल! वेळीच सावध व्हा

Aarti Badade
आळशी जीवनशैली, ताणतणाव आणि चुकीच्या खाण्यापिण्याच्या सवयींमुळे शरीरातील 'बॅड कोलेस्टेरॉल'ची पातळी झपाट्याने वाढते.
High cholesterol causes
Sakal
जेव्हा शरीरात मेद (Fat) वाढते, तेव्हा रक्तवाहिन्यांमध्ये अडथळा निर्माण होतो; परिणामी हृदयविकार, स्ट्रोक आणि हाय बीपीचा धोका वाढतो.
High cholesterol causes
Sakal
तळलेले आणि प्रक्रिया केलेले (Processed) पदार्थ टाळून आहारात ताजी फळे, ओट्स, जवस आणि संपूर्ण धान्यांचा समावेश करणे फायदेशीर ठरते.
High cholesterol causes
Sakal
दिवसातून किमान ३० मिनिटे वेगाने चालणे, सायकलिंग किंवा योगासने केल्याने शरीरातील चांगले कोलेस्टेरॉल (HDL) वाढण्यास मदत होते.
High cholesterol causes
Sakal
डॉक्टरांच्या मते, वयाची ४० ओलांडल्यानंतर दरवर्षी लिपिड प्रोफाइल चाचणी करावी, जेणेकरून कोलेस्टेरॉलची पातळी वेळीच लक्षात येईल.
High cholesterol causes
Sakal
धूम्रपान आणि मद्यपानामुळे रक्तवाहिन्यांवर वाईट परिणाम होतो; हृदयाच्या आरोग्यासाठी या व्यसनांपासून दूर राहणेच हिताचे आहे.
High cholesterol causes
Sakal
सतत थकवा, छातीत जडपणा किंवा श्वास घेण्यास त्रास होत असल्यास त्याकडे दुर्लक्ष करू नका; त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
High cholesterol causes
Sakal
Mrit Sanjeevani Mudra benefits
Sakal