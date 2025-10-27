डिटॉक्सपासून वजन कमी करण्यापर्यंत; हिरव्या भाज्यांमध्ये दडले आहे आरोग्याचे रहस्य

Anushka Tapshalkar

पालेभाज्यांतून पोषण

हिरव्या पालेभाज्या म्हणजे निसर्गाची अनमोल भेट! त्या चविष्ट असण्यासोबतच आरोग्यासाठीही अत्यंत फायदेशीर आहेत.

Green Leafy Vegetables | sakal

पोषक तत्त्वांचा खजिना

पालेभाज्यांमध्ये व्हिटॅमिन A, C, K, फॉलेट, लोह, कॅल्शिअम, पोटॅशिअम आणि फायबर मुबलक प्रमाणात असतात. शरीराच्या कार्यक्षमतेसाठी ही घटक आवश्यक आहेत.

Nutrients | sakal

रोगप्रतिकारकशक्तीत वाढ

व्हिटॅमिन C आणि अँटिऑक्सिडंट्सने भरपूर पालेभाज्या शरीराची प्रतिकारशक्ती वाढवतात आणि सर्दी-खोकला, संसर्गापासून संरक्षण करतात.

Immunity | sakal

पचनासाठी फायदेशीर

पालेभाज्यांतील तंतू पचनक्रियेला मदत करतात, ज्यामुळे कब्ज, अपचन आणि गॅससारख्या समस्यांमध्ये घट होते.

Imprives Digestion

| sakal

हृदयासाठी फायद्याचे

पालेभाज्या नियमित खाल्ल्याने रक्तदाब आणि कोलेस्टेरॉल नियंत्रित राहतात, ज्यामुळे हृदयविकाराचा धोका कमी होतो.

Heart Health

|

akal

डोळ्यांच्या आरोग्यासाठी उत्तम

व्हिटॅमिन A मुळे हिरव्या भाज्या दृष्टी सुधारण्यास सहाय्य करतात आणि डोळ्यांचे आरोग्य कायम ठेवतात.

Eye health

|

sakal

हाडे मजबूत ठेवते

कॅल्शिअम आणि व्हिटॅमिन K युक्त पालेभाज्या हाडांना मजबूत करतात, ज्यामुळे ऑस्टियोपोरोसिसचा धोका कमी होतो.

Bone health

|

sakal

वजन नियंत्रणात ठेवते

कमी कॅलरी आणि जास्त फायबरमुळे पालेभाज्या वजन कमी करण्यासाठी आदर्श आहेत. त्या पोट भरल्यासारखे वाटू देतात आणि अन्नाची ओढ कमी करतात.

Maintains Weight | sakal

ब्रोकोलीमध्ये कोणती पोषकतत्त्वे असतात?

Nutrients in Broccoli

|

sakal

आणखी वाचा