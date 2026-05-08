उन्हाळ्यातही स्वेटर घालायला लावणारं महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध हिल स्टेशन, बेळगावपासून फक्त दीड तासावरचं

Sandip Kapde

गारवा

बेळगावपासून अवघ्या दीड तासाच्या अंतरावर असलेला आंबोली घाट उन्हाळ्यातही थंडगार वातावरणासाठी प्रसिद्ध आहे.

सह्याद्री

सिंधुदुर्गातील हिरव्यागार सह्याद्री पर्वतरांगांमध्ये वसलेले आंबोली निसर्गप्रेमींसाठी स्वर्ग मानले जाते.

चेरापुंजी

मुसळधार पावसामुळे आंबोलीला अनेकदा “महाराष्ट्राची चेरापुंजी” म्हणून ओळखले जाते.

इतिहास

ब्रिटिश काळात आंबोली हे वेंगुर्ला-बेळगाव व्यापारी मार्गावरील महत्त्वाचे ठिकाण होते.

जैवविविधता

आंबोलीमध्ये दुर्मिळ बेडूक, साप, पक्षी आणि फुलपाखरांच्या शेकडो प्रजाती आढळतात.

धबधबा

आंबोली धबधबा पावसाळ्यात प्रचंड वेगाने कोसळताना पर्यटकांना मंत्रमुग्ध करतो.

नांगर्टा

नांगर्टा धबधबा आपल्या गडगडाटी प्रवाहामुळे आणि धुक्याच्या वातावरणामुळे प्रसिद्ध आहे.

मंदिर

हिरण्यकेशी मंदिराजवळील गुहेतून नदीचा उगम होत असल्याने या ठिकाणाला विशेष धार्मिक महत्त्व आहे.

महादेवगड

महादेवगड पॉईंटवरून सह्याद्रीच्या टेकड्या आणि खोल दऱ्यांचे विहंगम दृश्य दिसते.

कावलेसाद

कावलेसाद पॉईंटवर पावसाळ्यात ढग दरीत उतरल्याने स्वर्गीय अनुभव मिळतो.

सनसेट

आंबोलीतील सनसेट पॉईंट सूर्यास्ताच्या मोहक दृश्यासाठी पर्यटकांमध्ये लोकप्रिय आहे.

eप्रवास

गोवा, कोल्हापूर आणि बेळगावहून रस्त्याने सहज पोहोचता येत असल्याने आंबोली पर्यटनासाठी उत्तम पर्याय ठरतो.

