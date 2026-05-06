महाराष्ट्रातील लपलेलं स्वर्गसुख! शेगावजवळील गुप्त हील स्टेशन... फोटो पाहूनच बॅग पॅक कराल

Sandip Kapde
चिखलदरा हे विदर्भातील एकमेव प्रमुख हिल स्टेशन आहे.
The Hidden Monsoon Paradise Near Shegaon in Vidarbha
esakal
चिखलदरा सातपुडा पर्वतरांगेत वसलेले आहे.
The Hidden Monsoon Paradise Near Shegaon in Vidarbha
esakal
चिखलदराची सरासरी उंची समुद्रसपाटीपासून १११० मीटर आहे.
The Hidden Monsoon Paradise Near Shegaon in Vidarbha
esakal
चिखलदरात थंड आणि आल्हाददायक हवा नेहमी राहते.
The Hidden Monsoon Paradise Near Shegaon in Vidarbha
esakal
मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प चिखलदराच्या जवळच आहे.
The Hidden Monsoon Paradise Near Shegaon in Vidarbha
esakal
चिखलदरातील भिमकुंड, देवी पॉइंट आणि सनसेट पॉइंट खूप प्रसिद्ध आहेत.
The Hidden Monsoon Paradise Near Shegaon in Vidarbha
esakal
इथे कॉफी आणि संत्रीची मोठी लागवड केली जाते.
The Hidden Monsoon Paradise Near Shegaon in Vidarbha
esakal
पावसाळ्यात चिखलदरातील धबधबे आणि हिरवीगार दऱ्या खूप सुंदर दिसतात.
The Hidden Monsoon Paradise Near Shegaon in Vidarbha
esakal
चिखलदरा पर्यटकांसाठी ट्रेकिंग, सफारी आणि निसर्गरम्य सहलीसाठी उत्तम ठिकाण आहे.
The Hidden Monsoon Paradise Near Shegaon in Vidarbha
esakal
अकोल्यापासून चिखलदरा फक्त १५० ते १८० किलोमीटर अंतरावर आहे.
The Hidden Monsoon Paradise Near Shegaon in Vidarbha
esakal
चिखलदराला भेट देऊन तुम्ही विदर्भातील सर्वोत्तम हिल स्टेशन अनुभवू शकता.
The Hidden Monsoon Paradise Near Shegaon in Vidarbha
esakal
शेगावपासून चिखलदरा हे हिल स्टेशन सुमारे १३७ ते १४० किलोमीटर अंतरावर आहे.
The Hidden Monsoon Paradise Near Shegaon in Vidarbha
esakal
Mhaismal Hill Station Near Chhatrapati Sambhajinagar
esakal