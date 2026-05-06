महाराष्ट्रातील लपलेलं स्वर्गसुख! शेगावजवळील गुप्त हील स्टेशन... फोटो पाहूनच बॅग पॅक कराल

Sandip Kapde

ओळख

चिखलदरा हे विदर्भातील एकमेव प्रमुख हिल स्टेशन आहे.

स्थान

चिखलदरा सातपुडा पर्वतरांगेत वसलेले आहे.

उंची

चिखलदराची सरासरी उंची समुद्रसपाटीपासून १११० मीटर आहे.

हवामान

चिखलदरात थंड आणि आल्हाददायक हवा नेहमी राहते.

अभयारण्य

मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प चिखलदराच्या जवळच आहे.

पर्यटन

चिखलदरातील भिमकुंड, देवी पॉइंट आणि सनसेट पॉइंट खूप प्रसिद्ध आहेत.

शेती

इथे कॉफी आणि संत्रीची मोठी लागवड केली जाते.

निसर्ग

पावसाळ्यात चिखलदरातील धबधबे आणि हिरवीगार दऱ्या खूप सुंदर दिसतात.

साहस

चिखलदरा पर्यटकांसाठी ट्रेकिंग, सफारी आणि निसर्गरम्य सहलीसाठी उत्तम ठिकाण आहे.

अंतर

अकोल्यापासून चिखलदरा फक्त १५० ते १८० किलोमीटर अंतरावर आहे.

अनुभव

चिखलदराला भेट देऊन तुम्ही विदर्भातील सर्वोत्तम हिल स्टेशन अनुभवू शकता.

प्रवास

शेगावपासून चिखलदरा हे हिल स्टेशन सुमारे १३७ ते १४० किलोमीटर अंतरावर आहे.

