छत्रपती संभाजीनगरपासून फक्त अडीच तासांवर महाराष्ट्राचं ‘हिडन हिल स्टेशन’; हिरवीगार वनराई, रहस्यमय सरोवर

स्थान:

छत्रपती संभाजीनगरपासून अवघ्या अडीच तासांच्या अंतरावर असलेले लोणार हे महाराष्ट्रातील एक अनोखे हिडन हिल स्टेशन मानले जाते.

सौंदर्य:

हिरवीगार वनराई, शांत सरोवर आणि प्राचीन मंदिरांनी वेढलेला हा परिसर पर्यटकांना वेगळाच अनुभव देतो.

आश्चर्य:

उल्कापातामुळे तयार झालेले लोणार विवर हे भारतातील सर्वात आकर्षक नैसर्गिक चमत्कारांपैकी एक आहे.

इतिहास:

सुमारे ५२ हजार वर्षांपूर्वी उल्का आदळल्याने या गोलाकार विवराची निर्मिती झाल्याचे मानले जाते.

सरोवर:

या विवरात तयार झालेले खारट आणि अल्कधर्मी सरोवर वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

संशोधन:

लोणारच्या दुर्मिळ भूवैज्ञानिक वैशिष्ट्यांमुळे जगभरातील शास्त्रज्ञांचे लक्ष या ठिकाणाकडे वेधले गेले आहे.

वारसा:

लोणार परिसरात चालुक्य आणि हेमाडपंती काळातील प्राचीन मंदिरे पाहायला मिळतात.

वनराई:

विवराभोवतीचा हिरवागार परिसर मोर, पोपट, स्थलांतरित पक्षी आणि विविध वन्यजीवांचे निवासस्थान आहे.

मंदिरे:

दैत्यसूदन, गोमुख, मोठा मारुती आणि कमलजा देवी मंदिरांमुळे या ठिकाणाला धार्मिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

दृश्य:

विवराच्या काठावरून दिसणारे सरोवर आणि सभोवतालचा निसर्ग पर्यटकांना मंत्रमुग्ध करतो.

भेट:

ऑक्टोबर ते मार्च हा लोणार विवराला भेट देण्यासाठी सर्वात उत्तम काळ मानला जातो.

प्रवास:

औरंगाबाद, जालना आणि मुंबईमार्गे लोणारला सहज पोहोचता येते.

