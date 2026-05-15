जळगावच्या आसपास दडलाय निसर्गरम्य ठिकाणांचा खजिना, एकदा गेल्यावर परत यावंसं वाटणार नाही

शांतता

ऑफिसच्या धावपळीतून बाहेर पडून मनाला थोडी विश्रांती देण्यासाठी ही ठिकाणं उत्तम पर्याय ठरतात.

Jalgaon Hidden Gems

पद्मालय

श्री क्षेत्र पद्मालय येथे गणपती बाप्पाचं दर्शन घेताना तलावाच्या शांत वातावरणात मन प्रसन्न होतं.

इतिहास

श्री पाटणादेवी परिसरात इतिहास, निसर्ग आणि ट्रेकिंगचा सुंदर अनुभव एकाच ठिकाणी मिळतो.

निसर्ग

श्री मनुदेवीच्या परिसरातील हिरवाई आणि धबधब्याचा आवाज मनाला वेगळीच ऊर्जा देतो.

गारवा

पाल हे खान्देशचं महाबळेश्वर मानलं जातं आणि उन्हाळ्यातही इथला गारवा सुखावून जातो.

भक्ती

श्री मंगळग्रह मंदिरात शिस्तबद्ध वातावरण आणि भक्तीभावाचा सुंदर संगम अनुभवायला मिळतो.

संगम

चांगदेव महाराज मंदिराजवळ तापी आणि पूर्णा नद्यांचा संगम पाहताना मन शांत होतं.

प्रवास

जळगाव जिल्ह्यातील ही ठिकाणं एका दिवसाच्या छोट्या ट्रिपसाठी अगदी परफेक्ट मानली जातात.

आनंद

कुटुंब आणि मित्रांसोबत या ठिकाणी फिरताना प्रत्येक क्षण खास वाटतो.

विश्रांती

शहराच्या गर्दीपासून दूर जाऊन निसर्गाच्या सान्निध्यात वेळ घालवणं हीच खरी मानसिक विश्रांती ठरते.

