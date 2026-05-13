साताऱ्याजवळचं ‘हिडन’ हिल स्टेशन; गर्दीपासून दूर शांत स्वर्ग... एकदा गेलात तर वारंवार जाल

Sandip Kapde
साताऱ्याजवळील पाचगणीचे थंड आणि आल्हाददायक वातावरण वर्षभर पर्यटकांना आकर्षित करत असते.
Hidden Hill Paradise Near Satara
esakal
ब्रिटिश काळात विकसित झालेले हे हिल स्टेशन आजही वसाहतकालीन वास्तूंमुळे वेगळेपण जपून आहे.
सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेल्या पाचगणीमध्ये हिरव्यागार दऱ्या आणि धुक्याने भरलेली दृश्ये मन मोहून टाकतात.
‘पाच टेकड्यांची भूमी’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या ठिकाणाचे भूवैशिष्ट्य अत्यंत खास आहे.
पश्चिम घाटाचा भाग असल्याने येथे दुर्मिळ वनस्पती आणि पक्ष्यांची मोठी विविधता पाहायला मिळते.
पाचगणीपासून जवळ असलेले कास पठार पावसाळ्यात रंगीबेरंगी फुलांनी बहरून जाते.
आशियातील सर्वात मोठ्या पर्वतीय पठारांपैकी एक असलेले टेबल लँड पर्यटकांचे मुख्य आकर्षण आहे.
घोडेस्वारी, ट्रेकिंग आणि पॅराग्लायडिंगसाठी पाचगणी साहसी पर्यटनाचे लोकप्रिय केंद्र बनले आहे.
सिडनी पॉइंटवरून कृष्णा खोरे आणि धोम धरणाचे अप्रतिम दृश्य पाहायला मिळते.
पारसी पॉईंटवरून दिसणाऱ्या हिरव्यागार दऱ्या आणि धुक्याचे दृश्य पर्यटकांना मंत्रमुग्ध करते.
स्ट्रॉबेरी उत्पादने आणि सुंदर बागांसाठी मॅप्रो गार्डन खाद्यप्रेमींचे आवडते ठिकाण आहे.
राजपुरी लेणी धार्मिक आणि ऐतिहासिक महत्त्वामुळे पर्यटकांना खास आकर्षित करतात.
डेव्हिल्स किचन या गूढ गुहांबाबत पांडवांच्या वनवासाशी संबंधित कथा सांगितल्या जातात.
धोम धरणाजवळील शांत वातावरण आणि नौकाविहाराचा अनुभव पर्यटकांना वेगळीच मजा देतो.
मुंबई, पुणे आणि साताऱ्याहून रस्ते, रेल्वे आणि हवाई मार्गाने पाचगणीला सहज पोहोचता येते.
