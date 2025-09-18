इथं स्वर्गात आल्यासारखं वाटतं! हिमालयातील ही लपलेली गावं माहितीयेत का?

Aarti Badade

स्वर्गासारखी

हिमालयातील लपलेली गावे जी खऱ्या स्वर्गासारखी दिसतात. गर्दीपासून दूर, निसर्गाच्या कुशीतली शांतता!

मुनसियारी, उत्तराखंड

निळ्या आकाशाखाली, सात रंगांत बहरलेलं गाव – खऱ्या अर्थाने निसर्गाचं स्वर्ग!

मुनसियारीचं खास आकर्षण

लोककथा, गरमागरम बाजरीचा सूप आणि निवांत पर्वतीय जीवनशैली.

झिरो, अरुणाचल प्रदेश

आपटानी आदिवासी गावे, हिरवीगार भातशेती आणि संथ जीवन.

झिरो दरीची खासियत

बांबूचा आवाज, तारांकित रात्री आणि निसर्गातली खरी शांती.

कलाप, उत्तराखंड

रस्त्यापासून तुटलेलं गाव – जंगलातून पायी प्रवास करून पोहोचावं लागतं.

कलापची ओळख

लाकडी घरे, टेरेस्ड शेते आणि पर्वतीय कुत्र्यांसह – एक खरे डिजिटल डिटॉक्स डेस्टिनेशन!

कल्पा, हिमाचल प्रदेश

सफरचंद बागा, गुंजणारे मठ, सतलज नदी आणि किन्नर कैलास पर्वतरांगा.

कल्पाची सकाळ

शांत सकाळ आणि साधी जीवनशैली – जणू एखाद्या कथापुस्तकाच्या पानांत जगतोय!

हिमालयातील लपलेली गावे

गर्दीपासून दूर, निसर्गाच्या स्वर्गीय गावी भेट द्या!

