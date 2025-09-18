इथं स्वर्गात आल्यासारखं वाटतं! हिमालयातील ही लपलेली गावं माहितीयेत का?

Aarti Badade
हिमालयातील लपलेली गावे जी खऱ्या स्वर्गासारखी दिसतात. गर्दीपासून दूर, निसर्गाच्या कुशीतली शांतता!
Offbeat Destinations in the Himalayas You Must Visit
Sakal
निळ्या आकाशाखाली, सात रंगांत बहरलेलं गाव – खऱ्या अर्थाने निसर्गाचं स्वर्ग!
लोककथा, गरमागरम बाजरीचा सूप आणि निवांत पर्वतीय जीवनशैली.
आपटानी आदिवासी गावे, हिरवीगार भातशेती आणि संथ जीवन.
बांबूचा आवाज, तारांकित रात्री आणि निसर्गातली खरी शांती.
रस्त्यापासून तुटलेलं गाव – जंगलातून पायी प्रवास करून पोहोचावं लागतं.
लाकडी घरे, टेरेस्ड शेते आणि पर्वतीय कुत्र्यांसह – एक खरे डिजिटल डिटॉक्स डेस्टिनेशन!
सफरचंद बागा, गुंजणारे मठ, सतलज नदी आणि किन्नर कैलास पर्वतरांगा.
शांत सकाळ आणि साधी जीवनशैली – जणू एखाद्या कथापुस्तकाच्या पानांत जगतोय!
गर्दीपासून दूर, निसर्गाच्या स्वर्गीय गावी भेट द्या!
