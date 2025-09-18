प्लास्टिकच्या खुर्च्या व स्टूलला छिद्र का असतात?

खुर्च्यांना छिद्रे

प्लास्टिकच्या स्टूल आणि खुर्च्यांना छिद्रे का असतात? कारण जाणून तुम्हाला धक्का बसेल!

plastic chair and stool hole

|

Sakal

रचणे सोपे

छिद्रांमुळे खुर्च्या किंवा स्टूल एकावर एक ठेवले तरी व्हॅक्यूम तयार होत नाही.
त्यामुळे खुर्च्या रचणे सोपे जाते.

plastic chair and stool hole

|

Sakal

कमी जागेत साठवणूक

दाब संतुलित झाल्याने खुर्च्या सहजपणे एकमेकांवर ठेवता येतात.
कमी जागेत जास्त खुर्च्या साठवता येतात.

plastic chair and stool hole

|

Sakal

योग्य वजन वितरण

छिद्रे बसणाऱ्याचे वजन समान रीतीने वितरीत करतात.
खुर्ची अधिक मजबूत आणि टिकाऊ होते.

plastic chair and stool hole

|

Sakal

तुटण्याचा धोका कमी

जड व्यक्ती बसली तरी दाब संतुलित होतो.
खुर्ची तुटण्याचा धोका खूपच कमी होतो.

plastic chair and stool hole

|

Sakal

डिझाइनमधील शाश्वतता

छिद्रांमुळे प्लास्टिकवर ताण समान पसरतो.
त्यामुळे खुर्चीची ताकद टिकून राहते.

plastic chair and stool hole

|

Sakal

युनिव्हर्सल डिझाइन स्टँडर्ड

स्थानिक असो वा ब्रँडेड कंपनी, सर्वत्र हे छिद्र ठेवले जाते.
टिकाऊपणा आणि सोय लक्षात घेऊन हे डिझाइन केलेले असते.

plastic chair and stool hole

|

Sakal

