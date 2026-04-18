एका छोट्या गावात 5 वर्षे गुप्तपणे राहिले होते छत्रपती!

Aarti Badade
एका छोट्या गावात छत्रपती गुप्तपणे राहिले होते.
Chhatrapati Ramraje Lived Secretly Pangao Village
Sakal
छत्रपती शाहू महाराजांच्या निधनानंतर सातारा गादीसाठी संघर्ष सुरू झाला.
Chhatrapati Ramraje Lived Secretly Pangao Village
Sakal
ताराराणींनी आपल्या नातवाला वाचवण्यासाठी गुप्तपणे दूर पाठवले.
Chhatrapati Ramraje Lived Secretly Pangao Village
Sakal
नातू रामराजे यांना बार्शी तालुक्यातील पानगाव येथे ठेवण्यात आले.
Chhatrapati Ramraje Lived Secretly Pangao Village
Sakal
1745 ते 1750 अशी पाच वर्षे रामराजे इथे गुप्तपणे राहिले.
Chhatrapati Ramraje Lived Secretly Pangao Village
sakal
निंबाजीराव निंबाळकर यांच्या कुटुंबाने त्यांची काळजी घेतली.
Chhatrapati Ramraje Lived Secretly Pangao Village
Sakal
पानगावातील 300×300 फूट अष्टकोनी हत्ती तलाव आजही सुस्थितीत आहे.
Chhatrapati Ramraje Lived Secretly Pangao Village
Sakal
छत्रपती शाहूंच्या निधनानंतर रामराजे गादीवर आले.
Chhatrapati Ramraje Lived Secretly Pangao Village
Sakal
रामराजांच्या कारकिर्दीत 1761 मध्ये पानिपतचे युद्ध झाले.
Chhatrapati Ramraje Lived Secretly Pangao Village
Sakal
आजही पानगावचा वेस आणि हत्ती तलाव त्या काळाची आठवण जिवंत ठेवतात.
Chhatrapati Ramraje Lived Secretly Pangao Village
Sakal
Sinhagad Fort Pune
Sakal