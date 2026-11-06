पुणे जिल्ह्यात Hidden गाव सापडलं, फक्त चार माणसे कसे राहतात?

Sandip Kapde
पुणे आणि रायगड जिल्ह्याच्या सीमेवर सह्याद्रीच्या उंच डोंगररांगांमध्ये आणि खोल दऱ्यांच्या कुशीत हे गाव वसलेले आहे.
Where Is Khanu Village Located in Pune District?
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चारी बाजूंनी घनदाट जंगल, उंच कडे, खोल दऱ्या आणि हिरव्यागार डोंगरांनी वेढलेल्या या गावाचे सौंदर्य मनाला भुरळ घालते.
Where Is Khanu Village Located in Pune District?
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आधुनिक जगाच्या गोंगाटापासून दूर असलेल्या या गावात धुक्याची चादर, पावसाच्या सरी आणि पक्ष्यांचा किलबिलाट हेच रोजच्या जीवनाचे साथीदार आहेत.
Where Is Khanu Village Located in Pune District?
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कधीकाळी माणसांची वर्दळ, लहान मुलांचा किलबिलाट आणि सण-उत्सवांनी गजबजणाऱ्या या गावात आज अवघी चार माणसे वास्तव्यास आहेत.
Where Is Khanu Village Located in Pune District?
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गावाकडे जाणारा रस्ता अत्यंत कठीण असून, पावसाळ्यात याच रस्त्यावरून ओढे वाहू लागतात आणि दळणवळणाचा मार्गही धोकादायक बनतो.
Where Is Khanu Village Located in Pune District?
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मुसळधार पाऊस, दाट धुके, वाहणारे झरे आणि जंगलातून जाणाऱ्या निसरड्या पायवाटा यामुळे गावापर्यंत पोहोचणे मोठे आव्हान ठरते.
Where Is Khanu Village Located in Pune District?
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रस्ते, शिक्षण, रोजगार आणि मूलभूत सुविधांचा अभाव यामुळे अनेक कुटुंबांनी नाइलाजाने आपली घरे सोडून मुंबई आणि पुण्यासारख्या शहरांचा रस्ता धरला.
Where Is Khanu Village Located in Pune District?
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गावातील दत्त मंदिर हे आजही स्थानिकांच्या श्रद्धेचे केंद्र असून, दत्त जयंतीच्या उत्सवासाठी गाव सोडून गेलेले लोक आवर्जून एकत्र येतात.
Where Is Khanu Village Located in Pune District?
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कधीकाळी विद्यार्थ्यांच्या आवाजाने गजबजणारी गावातील शाळा विद्यार्थीसंख्या घटल्याने बंद पडली असून, आज तिथे केवळ जुन्या आठवणी शिल्लक आहेत.
Where Is Khanu Village Located in Pune District?
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पावसाळ्यात गाव परिसरात पाण्याचे प्रवाह आणि साठे दिसत असले, तरी उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता हे मोठे आव्हान बनते.
Where Is Khanu Village Located in Pune District?
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सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेल्या या परिसरात समृद्ध जैवविविधता, औषधी वनस्पती आणि निसर्गसंपदा असून, योग्य सुविधा मिळाल्यास गावाच्या विकासाला नवी दिशा मिळू शकते.
Where Is Khanu Village Located in Pune District?
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अनेक घरांची दारे आज बंद आहेत, शाळा ओस पडली आहे आणि माणसांची वर्दळ थांबली आहे; तरीही सह्याद्रीच्या कुशीत आपले अस्तित्व जपणाऱ्या या गावाचे नाव आहे 'खानू' गाव.
Where Is Khanu Village Located in Pune District?
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