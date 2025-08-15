रक्तदाब वाढलाय? पोटदुखी सतावतेय? या बिया करतील चमत्कार!

Aarti Badade
कलौंजी बहुतेकदा पराठे आणि पुरीमध्ये वापरली जाते, पण तिचे आरोग्यदायी फायदे तुम्हाला माहिती आहेत का?
USDA नुसार, १०० ग्रॅम कलौंजीमध्ये ३७५ कॅलरीज, २२.३ ग्रॅम फॅट, ४४.२ ग्रॅम कार्बोहायड्रेट, १०.५ ग्रॅम फायबर, १०.५ ग्रॅम प्रथिने आणि ९३१ मिलीग्राम कॅल्शियम असते.
कलौंजीमध्ये अँटीऑक्सिडंट्स आणि थायमोक्विनोन असतात, जे रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत करतात आणि संक्रमणांशी लढण्यास मदत करतात.
दररोज कलौंजीचे सेवन केल्याने वाईट कोलेस्ट्रॉल (LDL) कमी होतो आणि रक्तदाब नियंत्रित राहतो, ज्यामुळे हृदय निरोगी राहते.
कलौंजी गॅस, अपचन आणि पोटदुखी कमी करते. ती पाचक एंजाइम सक्रिय करते आणि आतड्यांचे आरोग्य सुधारते.
५-१० मिनिटे पाण्यात कलौंजी उकळा, गाळून खाल्ल्यानंतर प्या. हा हर्बल चहा पचन आणि रोगप्रतिकारक शक्तीसाठी फायदेशीर आहे.
भाजलेली कलौंजी डाळ, भाज्या, लोणचे, रोटी किंवा पराठ्यांमध्ये घाला. चव वाढेल आणि आरोग्यदायी फायदेही मिळतील.