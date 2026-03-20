उच्च रक्तदाबाचा त्रास आहे? मग 'या' 7 पदार्थांना आजच करा बाय बाय!

Aarti Badade
चुकीच्या खाण्यापिण्यामुळे रक्तदाब झपाट्याने वाढू शकतो, ज्याचा थेट परिणाम तुमच्या हृदयाच्या आरोग्यावर होतो.
जास्त मीठ खाल्ल्याने शरीरातील सोडियम वाढून रक्तदाब वाढतो, म्हणून आहारात मिठाचे प्रमाण कमी ठेवावे.
बर्गर, पिझ्झा आणि फ्राईजमध्ये मीठ आणि अनहेल्दी फॅट्स जास्त असल्याने ते रक्तदाबाच्या रुग्णांसाठी अत्यंत हानिकारक आहेत.
पॅकेटमधील पदार्थ आणि हवाबंद डब्यांमधील अन्नात सोडियमचे प्रमाण जास्त असते, जे बीपी कंट्रोल करणे कठीण करते.
कोल्ड ड्रिंक्स आणि अति साखरेचे पदार्थ केवळ वजनच वाढवत नाहीत, तर ते रक्तदाब वाढवण्यासही कारणीभूत ठरतात.
तळलेल्या पदार्थांमुळे शरीरातील बॅड कोलेस्ट्रॉल वाढते आणि हृदयावर ताण आल्याने रक्तदाब वाढण्याची शक्यता असते.
अल्कोहोलमुळे हृदयावर वाईट परिणाम होतात आणि रक्ताभिसरण विस्कळीत होऊन रक्तदाब वेगाने वाढू शकतो.
Sakal