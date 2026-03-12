कॅन्सरच्या उपचारात दुर्लक्ष नको; 'या' संकेतांमुळे किडनीला होऊ शकतो धोका!

Aarti Badade
कर्करोगाच्या उपचारांमध्ये किडनीचे आरोग्य अत्यंत महत्त्वाचे असते, कारण अनेक औषधे शरीरातून बाहेर टाकण्यासाठी किडनीवरच अवलंबून असतात.
नियमित लघवी होणे आणि लघवीचा रंग स्वच्छ किंवा फिकट पिवळा असणे हे किडनी योग्य प्रकारे कार्य करत असल्याचे मुख्य लक्षण आहे.
स्थिर रक्तदाब आणि शरीरात थकवा कमी जाणवणे हे देखील किडनी निरोगी असल्याचे द्योतक आहे, कारण किडनी हार्मोन्सद्वारे रक्तदाब नियंत्रित करतात.
पाय, घोटे किंवा डोळ्यांच्या आसपास सतत सूज न येणे म्हणजे किडनी शरीरातील सोडियम आणि द्रवांचे संतुलन योग्य प्रकारे राखत आहे.
काही केमोथेरपी औषधे आणि स्कॅनसाठी वापरले जाणारे डाय (Dye) किडनीवर ताण आणू शकतात, त्यामुळे उपचारादरम्यान किडनीची विशेष काळजी घेणे गरजेचे असते.
उपचारादरम्यान डॉक्टर 'क्रिएटिनिन पातळी' आणि 'eGFR' सारख्या चाचण्यांद्वारे किडनीच्या कार्यावर सतत लक्ष ठेवून असतात.
कॅन्सर उपचारादरम्यान पुरेसे पाणी पिणे, संतुलित आहार घेणे आणि रक्तदाब नियंत्रणात ठेवणे या गोष्टी किडनी सुरक्षित ठेवण्यास मदत करतात.
किडनीवर ताण येत असल्याचे लक्षणे लवकर ओळखल्यास डॉक्टर उपचारांमध्ये बदल करून पुढील धोका टाळू शकतात आणि उपचार प्रभावी ठरतात.
