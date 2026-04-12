‘सायलेंट किलर’ हाय ब्लड प्रेशरची ही लक्षणं दुर्लक्षित करू नका

Apurva Kulkarni

सायलेंट किलर

हाय ब्लड प्रेशरमुळे रक्तवाहिन्यांमधील दाब हा सामान्यपेक्षा जास्त होतो. तुमच्या Hypertension ची ही लक्षणं तुमचं आतून नुकसान करु शकतात.

ब्लॉकेज

तुमचा बिपी सतत वाढलेला असेल तर रक्तवाहिन्या कठीण होतात. त्यामुळे ब्लॉकेज वाढू शकतं.

हाय बिपी

बिपी जर अचानक २०० च्या वर गेला तर हृदय निकामी होण्याची शक्यता असते.

शरीरावर परिणाम

डोळ्याच्या समस्या, किडनी, फुप्फुसावर याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो.

उपाय काय करायचे

दररोज ३ ते ५ ग्रॅम मीठ घ्या. ज्यास्त मीठ खाल्ल्यास बिपी वाढू शकतो.

औषधं

बिपी असलेल्या व्यक्तींनी वेळेवर औषध घ्या. तसंच नियमित डॉक्टरांचे सल्ले घ्या.

व्यायाम

दररोज ३० मिनिटं व्यायाम केल्यानं बिपी नियंत्रणात राहतो.

डिस्क्लेमर

सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.

