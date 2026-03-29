महिलांमधील हिमोग्लोबिक कमी झाल्यास शरीरावर का परिणाम होतात?

Apurva Kulkarni
अनेक महिलांना शरीरात लोहाची कमी असते. अनेक लोहयुक्त पदार्थ खाल्ले तरीही लोह काही वाढत नाही.
महिलांमध्ये हिमोग्लोबिक कमी असल्यास अशक्तपणा, डोकेदुखी यासारख्या समस्या जाणवू लागतात.
अति थकवा, धाप लागणं, त्वचा निस्तेज होणं यासारख्या समस्या हिमोग्लोबिन कमी झाल्यास होतात.
शरीरात लोह कमी असल्यास रोगप्रतिकारकशक्ती कमी होते. तसंच बौद्धिक वाढ नीट न होणं ही लक्षणे दिसू शकतात.
शरीरात हिमोग्लोबिन वाढवण्यासाठी लोहयुक्त आहार खाणं गरजेचं असतं. यामध्ये बीट, गूळ, पालक, मेथी, शेवग्याची पाने, शेंगदाणे खाणं गरजेचं असतं.
शरीरात व्हिटॅमिन C म्हणजे लिंबू, आवळा यासारख्या पदार्थ खाल्लानं हिमोग्लोबिन वाढतं.
सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.
