मधुमेहाचा गंभीर इशारा! पायांवरील ‘या’ लक्षणांकडे अजिबात दुर्लक्ष करू नका

रक्तातील साखर वाढते, तेव्हा रक्ताभिसरण मंदावते आणि पायांच्या नसा कमजोर होतात. यामुळे साध्या जखमेचे रूपांतर मोठ्या संसर्गात होऊ शकते, ज्याला 'डायबेटिक फूट' म्हणतात.
दररोज कोमट पाणी आणि सौम्य साबणाने पाय स्वच्छ धुवा. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, धुऊन झाल्यानंतर पायांच्या बोटांमधील जागा नीट कोरडी करा; बुरशीजन्य संसर्ग होऊ शकतो.
मधुमेहामध्ये नसा सुन्न झाल्यामुळे जखम झाल्याचे कळत नाही. त्यामुळे रोज रात्री झोपण्यापूर्वी पायावर सूज, लालसरपणा, फोड किंवा नवीन जखम आहे का, हे आरशाच्या मदतीने तपासा.
टाचा आणि तळव्यांना मॉइश्चरायझर जरूर लावा जेणेकरून भेगा पडणार नाहीत. पण, पायांच्या बोटांच्या फटीमध्ये क्रीम लावू नका; तिथे ओलावा राहिल्यास संसर्ग वाढण्याचा धोका असतो.
नखे नेहमी सरळ कापा आणि खूप खोलवर कापू नका. जर तुम्हाला व्यवस्थित दिसत नसेल किंवा नसांचा त्रास असेल, तर स्वतः नखे न कापता घरच्यांची किंवा तज्ज्ञांची मदत घ्या.
घट्ट किंवा कडक चप्पल-बूट वापरणे टाळा. नेहमी मऊ, कुशन असलेले आणि पायाला योग्य मापाचे बूट वापरा. घरातही अनवाणी चालणे टाळा, जेणेकरून पायाला इजा होणार नाही.
नेहमी स्वच्छ आणि मऊ सुती (Cotton) मोजे वापरा. यामुळे पायांचे घर्षण कमी होते आणि पाय बाहेरील धूळ-मातीपासून सुरक्षित राहतात.
पाय सतत सुन्न वाटत असतील, जखम भरून येत नसेल किंवा पायाचा रंग बदलत असेल, तर घरगुती उपाय न करता त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
