युरीन इन्फेक्शनची लक्षणं ओळखा वेळीच; महिलांसाठी ठरू शकतो गंभीर आजार!

UTI म्हणजे काय?

युरिनरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन (UTI) म्हणजे किडनी, मूत्राशय आणि मूत्रनलिकेला होणारा जंतुसंसर्ग. महिलांमध्ये मूत्रमार्ग लहान असल्याने त्यांना याचा धोका पुरुषांपेक्षा जास्त असतो.

ही आहेत संसर्गाची मुख्य कारणे

कमी पाणी पिणे, बराच वेळ लघवी रोखून ठेवणे आणि स्वच्छतेचा अभाव ही सर्वात मोठी कारणे आहेत. यामुळे जंतू शरीराबाहेर न पडता आतच वाढू लागतात.

स्वच्छतेकडे दुर्लक्ष पडेल महागात

शौचानंतर चुकीच्या पद्धतीने साफसफाई करणे, घट्ट किंवा सिंथेटिक कपडे वापरणे आणि मासिक पाळीत स्वच्छता न राखणे यामुळे जंतू मूत्रमार्गात सहज शिरकाव करतात.

'या' लक्षणांकडे दुर्लक्ष करू नका

वारंवार लघवीला जावे लागणे, लघवी करताना जळजळ किंवा आग होणे, लघवीचा रंग गडद होणे आणि दुर्गंधी येणे ही UTI ची प्राथमिक लक्षणे आहेत.

किडनीला होऊ शकतो गंभीर धोका

जर मूत्राशयातील संसर्गावर वेळीच उपचार झाले नाहीत, तर जंतू किडनीपर्यंत पोहोचतात. यामुळे किडनी इन्फेक्शन होऊन ती कायमची निकामी होण्याचा धोका असतो.

गंभीर लक्षणे ओळखा

तीव्र ताप, थंडी वाजून येणे, मळमळ, उलट्या आणि पाठीत खालच्या बाजूला तीव्र वेदना होणे हे संसर्ग किडनीपर्यंत पोहोचल्याचे संकेत आहेत. अशा वेळी त्वरित डॉक्टरांकडे जा.

गर्भवती महिलांसाठी इशारा

गर्भारपणात होणारे युरीन इन्फेक्शन बाळासाठीही धोकादायक ठरू शकते. यामुळे अकाली प्रसूती होण्याचा धोका वाढतो.

प्रतिबंधात्मक उपाय काय?

दिवसातून किमान ३-४ लिटर पाणी प्या.लघवी कधीही रोखून धरू नका.सुती (Cotton) अंतर्वस्त्रे वापरा.लघवीच्या जागेची स्वच्छता नेहमी समोरून पाठीमागच्या दिशेने करा.

वेळीच उपचार करा

मधुमेही रुग्णांमध्ये हा संसर्ग रक्तात पसरून जीवावर बेतू शकतो. त्यामुळे घरगुती उपायांसोबतच डॉक्टरांच्या सल्ल्याने अँटीबायोटिक्सचा कोर्स पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

