डाएटींग केल्याने कोलेस्ट्रॉल कमी होतं का?

Aarti Badade
कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यासाठी अचानक उपाशी राहण्यापेक्षा आहारात हळूहळू आणि सातत्याने आरोग्यदायी बदल करणं महत्त्वाचं आहे.
High Cholesterol diet
Sakal
एलडीएल वाढल्यास रक्तवाहिन्यांच्या भिंतींवर प्लाक जमा होऊन रक्तप्रवाहात अडथळा निर्माण होण्याची शक्यता असते.
High Cholesterol diet
Sakal
शरीराला पुरेसं अन्न न मिळाल्यास लिव्हरकडून अधिक कोलेस्ट्रॉल तयार होण्याची शक्यता असल्याचं लेखात नमूद केलं आहे.
High Cholesterol diet
Sakal
तळलेले पदार्थ, बिस्किटं, केक आणि पेस्ट्री यांसारख्या ट्रान्स फॅटयुक्त पदार्थांचं सेवन कमी करणं फायदेशीर ठरू शकतं.
High Cholesterol diet
Sakal
ओमेगा-३ फॅटी अॅसिड्स आणि फॅटी फिशचा आहारात समावेश केल्याने कोलेस्ट्रॉल व ट्रायग्लिसराइड्स नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होऊ शकते.
High Cholesterol diet
Sakal
कोलेस्ट्रॉल नियंत्रणासाठी रोजच्या आहारात साधारण ३० ग्रॅम फायबर घेण्याचा प्रयत्न करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
High Cholesterol diet
Sakal
उपाशी राहण्याऐवजी ट्रान्स फॅट कमी करा, फायबरयुक्त पदार्थ वाढवा आणि ओमेगा-३चा योग्य प्रमाणात समावेश करा.
High Cholesterol diet
Sakal
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Sakal