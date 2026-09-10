पुरणपोळी कोणी खाऊ नये?

Aarti Badade

पुरणपोळी सगळ्यांसाठी योग्य आहे का?

गूळ किंवा साखर, डाळ, पीठ आणि तुपामुळे काही आरोग्य समस्या असलेल्या व्यक्तींनी पुरणपोळी मर्यादित प्रमाणात खावी.

puranpoli who avoid 

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मधुमेहींनी घ्या काळजी!

पुरणपोळीतील गूळ किंवा साखरेमुळे रक्तातील साखरेची पातळी वाढू शकते, त्यामुळे प्रमाणाबाबत डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

puranpoli who avoid 

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Sakal

गॅस-अपचनाचा त्रास असल्यास टाळा!

हरभरा डाळ पचायला जड असल्याने वारंवार गॅस, पोट फुगणे किंवा अपचनाचा त्रास असणाऱ्यांना पुरणपोळी त्रासदायक ठरू शकते.

puranpoli who avoid 

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Sakal

वजन कमी करण्याचा प्रयत्न करताय?

पुरणपोळीमध्ये कॅलरी, कार्बोहायड्रेट्स आणि फॅटचे प्रमाण अधिक असल्याने ती मर्यादित प्रमाणात खाणे योग्य ठरू शकते.

puranpoli who avoid 

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Sakal

कोलेस्ट्रॉल किंवा हृदयविकार

पुरणपोळीसोबत जास्त तूप घेतल्याने आहारातील फॅटचे प्रमाण वाढू शकते, त्यामुळे अतिसेवन टाळा.

puranpoli who avoid 

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गर्भावस्थेतील मधुमेह असल्यास

Gestational Diabetes असल्यास पुरणपोळी खाण्यापूर्वी आहारतज्ज्ञ किंवा डॉक्टरांचा सल्ला घेणे महत्त्वाचे आहे.

puranpoli who avoid 

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Sakal

आरोग्यदायी पर्याय निवडा!

मैद्याऐवजी गव्हाचे पीठ, मर्यादित गूळ आणि कमी तूप वापरून पुरणपोळी तयार करा व प्रमाणावर नियंत्रण ठेवा.

puranpoli who avoid 

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