पुरणपोळी कोणी खाऊ नये?

Aarti Badade
गूळ किंवा साखर, डाळ, पीठ आणि तुपामुळे काही आरोग्य समस्या असलेल्या व्यक्तींनी पुरणपोळी मर्यादित प्रमाणात खावी.
puranpoli who avoid
Sakal
पुरणपोळीतील गूळ किंवा साखरेमुळे रक्तातील साखरेची पातळी वाढू शकते, त्यामुळे प्रमाणाबाबत डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
puranpoli who avoid
Sakal
हरभरा डाळ पचायला जड असल्याने वारंवार गॅस, पोट फुगणे किंवा अपचनाचा त्रास असणाऱ्यांना पुरणपोळी त्रासदायक ठरू शकते.
puranpoli who avoid
Sakal
पुरणपोळीमध्ये कॅलरी, कार्बोहायड्रेट्स आणि फॅटचे प्रमाण अधिक असल्याने ती मर्यादित प्रमाणात खाणे योग्य ठरू शकते.
puranpoli who avoid
Sakal
पुरणपोळीसोबत जास्त तूप घेतल्याने आहारातील फॅटचे प्रमाण वाढू शकते, त्यामुळे अतिसेवन टाळा.
puranpoli who avoid
Sakal
Gestational Diabetes असल्यास पुरणपोळी खाण्यापूर्वी आहारतज्ज्ञ किंवा डॉक्टरांचा सल्ला घेणे महत्त्वाचे आहे.
puranpoli who avoid
Sakal
मैद्याऐवजी गव्हाचे पीठ, मर्यादित गूळ आणि कमी तूप वापरून पुरणपोळी तयार करा व प्रमाणावर नियंत्रण ठेवा.
puranpoli who avoid
Sakal
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Sakal