कोलेस्ट्रॉल वाढलंय? चरबी कमी करण्यासाठी डॉक्टरांनी सांगितलेले करा 'हे' उपाय!

Aarti Badade

मेडिटेरेनियन डाएट

भरपूर भाज्या, फळे, संपूर्ण धान्य, सुका मेवा आणि ऑलिव्ह ऑइलचा समावेश करा. मैद्याचे पदार्थ, जास्त साखर आणि ट्रान्स फॅट असलेले पदार्थ खाणे पूर्णपणे टाळा. यामुळे खराब कोलेस्ट्रॉल कमी होते.

Reduce Bad Cholesterol Naturally

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फायबरचे प्रमाण वाढवा

शरीराला ५ ते १० ग्रॅम विरघळणारे फायबर मिळेल याची काळजी घ्या. ओट्स, बार्ली, इसबगोल आणि कडधान्ये खा. हे घटक आतड्यांमधून कोलेस्ट्रॉल शोषून घेण्याचे प्रमाण कमी करतात.

Reduce Bad Cholesterol Naturally

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Sakal

ओमेगा-३ फॅटी ॲसिड (Omega-3)

आठवड्यातून २-३ वेळा सॅल्मन किंवा सार्डिनसारखे मासे खा. शाकाहारी लोक डॉक्टरांच्या सल्ल्याने सप्लिमेंट्स घेऊ शकतात. चांगले कोलेस्ट्रॉल (HDL) वाढते.

Reduce Bad Cholesterol Naturally

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Sakal

नियमित व्यायामाची सवय

आठवड्यातून किमान १५० मिनिटे मध्यम स्वरूपाचा व्यायाम किंवा ७५ मिनिटे हेवी वर्कआऊट करा. नियमित व्यायामामुळे रक्तदाब नियंत्रित राहतो आणि कोलेस्ट्रॉलची पातळी सुधारते.

Reduce Bad Cholesterol Naturally

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Sakal

वजन आणि रक्तदाब नियंत्रण

शरीराचे केवळ ५ ते १० टक्के वजन कमी केल्यानेही कोलेस्ट्रॉल आणि रक्तदाबाचा धोका मोठ्या प्रमाणात कमी होतो. मधुमेह असल्यास शुगर (HbA1c) पातळी नेहमी नियंत्रणात ठेवा.

Reduce Bad Cholesterol Naturally

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Sakal

व्यसनांपासून दूर राहा

धूम्रपान पूर्णपणे सोडा, कारण ते सोडताच रक्तवाहिन्यांची कार्यक्षमता सुधारते आणि हार्ट अटॅकचा धोका कमी होतो. हृदयाच्या आरोग्यासाठी मद्यपान न करणे हाच सर्वोत्तम पर्याय आहे.

Reduce Bad Cholesterol Naturally

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Sakal

तज्ज्ञांचा सल्ला

धमन्यांमधील ब्लॉकेजची समस्या गंभीर असू शकते. त्यामुळे कोणताही नवीन डाएट प्लॅन किंवा व्यायाम सुरू करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा किंवा तज्ज्ञांचा सल्ला नक्की घ्या.

Reduce Bad Cholesterol Naturally

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