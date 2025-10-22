कोलेस्ट्रॉल वाढण्याची भीती सोडा! हे 5 पदार्थ खायला सुरवात करा

Aarti Badade

उच्च कोलेस्ट्रॉलचा धोका

उच्च कोलेस्ट्रॉल हे हृदयासाठी खूप हानिकारक आहे; यकृत जरी ते तयार करत असले तरी, अस्वास्थ्यकर आहारामुळे ते वाढते.वाढलेले कोलेस्ट्रॉल हृदयरोग, स्ट्रोक आणि उच्च रक्तदाबासारख्या समस्या आणते.

नैसर्गिक उपाय

औषधांऐवजी काही नैसर्गिक पदार्थ फक्त ३ महिन्यांत कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यास मदत करू शकतात.हे पदार्थ तुमच्या शरीराला आधार देतात आणि हृदयाचे आरोग्य सुधारतात.

ओट्स (Oats)

ओट्स हे वाईट कोलेस्ट्रॉल (LDL) कमी करण्यासाठी सर्वोत्तम पदार्थांपैकी एक आहे.यात विरघळणारे फायबर जास्त असते, जे शरीरातील कोलेस्ट्रॉल शोषण्याचे प्रमाण कमी करते.

चरबीयुक्त मासे (Fatty Fish)

सॅल्मन, टूना आणि मॅकरेल सारख्या माशांमध्ये ओमेगा-३ फॅट्स असतात.हे हानिकारक चरबी कमी करतात, चांगले कोलेस्ट्रॉल वाढवतात आणि रक्तदाब कमी करण्यास मदत करतात. (आठवड्यातून २-३ वेळा खा).

काजू आणि अक्रोड (Nuts)

बदाम किंवा अक्रोड यांसारखे काजू वाईट कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यास मदत करतात.दररोज मूठभर काजू खाल्ल्याने तुमचे हृदय मजबूत होते.

सोया-आधारित उत्पादने (Soy Products)

टोफू, सोया दूध आणि सोयाबीन हे प्रथिनांचे चांगले स्रोत आहेत.यातील फायटोएस्ट्रोजेन नावाचे संयुगे कोलेस्ट्रॉल संतुलित ठेवण्यास मदत करतात.

स्टेरॉल आणि स्टॅनॉल समृद्ध अन्न

फळे, भाज्या, काजू आणि बियाण्यांमध्ये स्टेरॉल आणि स्टॅनॉल नावाचे वनस्पतीजन्य संयुगे असतात.दररोज २ ग्रॅम खाल्ल्यास वाईट कोलेस्ट्रॉल १०% पर्यंत कमी होऊ शकते.

