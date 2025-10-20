5 वर्षांपूर्वी नव्हत्या पण आता 'या' 7 नोकऱ्या देतात 100,000 डॉलरपेक्षा जास्त पगार

Anushka Tapshalkar
AI मॉडेल्ससाठी अचूक प्रॉम्प्ट तयार करणारे तज्ज्ञ, ज्यांचा वार्षिक पगार $100,000 पेक्षा अधिक आहे!
Prompt Engineer
जनरेटिव्ह AI वापरून तयार होणाऱ्या प्रॉडक्टसाठी रणनीती आखणारे तज्ज्ञ. बाजाराच्या गरजेनुसार AI उत्पादन विकसित करण्याचे काम, पगार सुमारे $100,000.
LLM Product Strategist
SaaS आणि B2B कंपन्यांमध्ये ग्राहकांचे समाधान आणि टिकाव राखण्यासाठी महत्त्वाचा घटक. वार्षिक सरासरी पगार $133,000 पेक्षा जास्त.
Customer Success Engineer
सायबरसुरक्षेसाठी वापरकर्त्यांच्या डिजिटल ओळखीचे रक्षण करणारा तज्ञ. वार्षिक पगार सुमारे $136,000.
Digital Identity Manager
ऑफिसमधील पुनरावृत्तीच्या कामांना स्वयंचलित करण्यासाठी रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन साधने तयार करणारा तज्ञ. वार्षिक वेतन सुमारे $109,000.
RPA Developer
ऑगमेंटेड रिअॅलिटीच्या मदतीने विपणन आणि उत्पादनांसाठी तल्लीन करणारे अनुभव तयार करणारे तज्ञ. वार्षिक वेतन सुमारे $100,000.
AR Experience Manager
AI प्लॅटफॉर्म्ससाठी ब्रँड-अनुरूप सामग्री धोरण तयार करणारे तज्ञ. OpenAI आणि Meta सारख्या कंपन्यांमध्ये या भूमिकेसाठी $393,000 पर्यंत वेतन!
AI Content Strategy
AI, स्वयंचलित प्रणाली आणि डिजिटल कौशल्यांमध्ये गुंतवणूक करा — ही नवीन करिअर क्रांती केवळ सुरुवात आहे!
Make career future ready
