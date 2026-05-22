IPL मध्ये सर्वाधिक कमाई करणारे टॉप-५ खेळाडू

Pranali Kodre

आयपीएल

आयपीएल ही फक्त जगातील सर्वात मोठी टी२० लीगच नाही, तर खेळाडूंसाठी पैशांचा पाऊस पाडणारी सोन्याची खाण आहे.

Highest Earning IPL Players List

|

Sakal

IPL मध्ये सर्वाधिक कमाई करणाऱ्या खेळाडूंची नावं

फॅनॅटिक स्पोर्ट्स आणि हुरुन इंडियाच्या ताज्या अहवालानुसार, आयपीएलच्या इतिहासात सर्वाधिक कमाई करणाऱ्या खेळाडूंची नावं जाहीर झाली आहेत.

Highest Earning IPL Players List

|

Sakal

५. जसप्रीत बुमराह

यामध्ये ५ व्या क्रमांकावर जसप्रीत बुमराह असून त्याने आयपीएलमधून १६५.७ कोटी रुपये कमाई केली आहे.

Jasprit Bumrah

|

Sakal

४. रवींद्र जडेजा

चौथ्या क्रमांकावर रवींद्र जडेजा असून त्याने १९६.७ कोटी रुपये आयपीएलमधून कमाई केली आहे.

Ravindra Jadeja

|

Sakal

३. एमएस धोनी

तिसऱ्या क्रमांकावर एमएस धोनी आहे. त्याने आयपीएलमधून २००.३ कोटी रुपये आहे.

MS Dhoni

|

Sakal

२. रोहित शर्मा

दुसऱ्या क्रमांकावर रोहित शर्मा आहे. त्याने आयपीएलमधून २२७.२ कोटी रुपये आहे.

Rohit Sharma

|

Sakal

१. विराट कोहली

पहिल्या क्रमांकावर विराट कोहली असून त्याने आयपीएलमधून २३०.२ कोटी रुपये आहे.

Virat Kohli

|

Sakal

सुनील नरेन IPL इतिहासात 'असा' पराक्रम करणारा एकमेव परदेशी खेळाडू

Sunil Narine 200 IPL Match

|

Sakal

येथे क्लिक करा