सुनील नरेन IPL इतिहासात 'असा' पराक्रम करणारा एकमेव परदेशी खेळाडू

Pranali Kodre

KKR best GT

आयपीएल २०२६ स्पर्धेत १६ मे रोजी कोलकाता नाईट रायडर्सने गुजरात टायटन्सला २९ धावांनी पराभूत केले.

Sunil Narine 200 IPL Match

|

Sakal

मोठा वाटा

कोलकाताच्या या विजयात अष्टपैलू सुनील नरेनने मोलाचा वाटा उचलला.

Sunil Narine 200 IPL Match

|

Sakal

सामनावीर

त्याने शुभमन गिल आणि निशांत सिंधू यांना बाद केले. त्यामुळे त्याला सामनावीर पुरस्कारही मिळाला.

Sunil Narine 200 IPL Match

|

Sakal

२०० वा सामना

हा सामना नरेनसाठी खासही होता. कारण हा त्याचा आयपीएलमधील २०० वा सामना होता.

Sunil Narine 200 IPL Match

|

Sakal

पहिला परदेशी खेळाडू

तो आयपीएलमध्ये २०० सामने खेळणारा एकूण १३ वा खेळाडू असला, तरी पहिलाच परदेशी खेळाडू आहे. या यादीतील इतर १२ खेळाडू भारतीय आहेत.

Sunil Narine 200 IPL Match

|

Sakal

२०१२ मध्ये पदार्पण

नरेनने २०१२ मध्ये आयपीएल पदार्पण केले होते. तो तेव्हापासून कोलकाता संघाकडूनच आयपीएल खेळत आहे.

Sunil Narine 200 IPL Match

|

Sakal

२०० सामन्यातील कामगिरी

नरेनने गेल्या १५ वर्षात आयपीएलमध्ये २०० सामने खेळताना २०५ विकेट्स घेतल्या असून फलंदाजी करताना १८२० धावाही केल्या आहेत.

Sunil Narine 200 IPL Match

|

Sakal

IPL मध्ये RCB पाठोपाठ 'असा' मोठा पराक्रम करणारा KKR केवळ दुसराच संघ

Kolkata Knight Riders

|

Sakal

येथे क्लिक करा