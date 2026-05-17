सुनील नरेन IPL इतिहासात 'असा' पराक्रम करणारा एकमेव परदेशी खेळाडू

Pranali Kodre
आयपीएल २०२६ स्पर्धेत १६ मे रोजी कोलकाता नाईट रायडर्सने गुजरात टायटन्सला २९ धावांनी पराभूत केले.
Sunil Narine 200 IPL Match
कोलकाताच्या या विजयात अष्टपैलू सुनील नरेनने मोलाचा वाटा उचलला.
त्याने शुभमन गिल आणि निशांत सिंधू यांना बाद केले. त्यामुळे त्याला सामनावीर पुरस्कारही मिळाला.
हा सामना नरेनसाठी खासही होता. कारण हा त्याचा आयपीएलमधील २०० वा सामना होता.
तो आयपीएलमध्ये २०० सामने खेळणारा एकूण १३ वा खेळाडू असला, तरी पहिलाच परदेशी खेळाडू आहे. या यादीतील इतर १२ खेळाडू भारतीय आहेत.
नरेनने २०१२ मध्ये आयपीएल पदार्पण केले होते. तो तेव्हापासून कोलकाता संघाकडूनच आयपीएल खेळत आहे.
नरेनने गेल्या १५ वर्षात आयपीएलमध्ये २०० सामने खेळताना २०५ विकेट्स घेतल्या असून फलंदाजी करताना १८२० धावाही केल्या आहेत.
