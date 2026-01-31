T20 World Cup स्पर्धेच्या इतिहासात सर्वात मोठी खेळी करणारे ५ फलंदाज

Pranali Kodre

टी२० वर्ल्ड कप २०१६

टी२० वर्ल्ड कपचे १० वे पर्व ७ फेब्रुवारी ते ८ मार्च २०२६ दरम्यान भारत आणि श्रीलंकेत खेळले जाणार आहेत.

T20 World Cup

|

Sakal

टी२० वर्ल्ड कपमध्ये सर्वोच्च धावांची खेळी

टी२० वर्ल्ड कपमध्ये आत्तापर्यंत केवळ १० शतके झाली आहेत. यात टी२० वर्ल्ड कपमध्ये सर्वोच्च धावांची खेळी करणाऱ्या पाच खेळाडूंबद्दल जाणून घेऊ.

Brendon McCullum

|

Sakal

५. रिली रुसो

दक्षिण आफ्रिकेच्या रिली रुसो याने २०२२ टी२० वर्ल्ड कपमध्ये बांगलादेशविरुद्ध सिडनीत ५६ चेंडूत १०९ धावांची खेळी केली होती.

Rilee Rossouw

|

Sakal

४. अहमद शेहजाद

पाकिस्तानचा फलंदाज अहमद शेहजादने २०१४ टी२० वर्ल्ड कपमध्ये बांगलादेशविरुद्ध ६२ चेंडूत नाबाद १११ धावांची खेळी केली होती.

Ahmed Shehzad

|

Sakal

३. ऍलेक्स हेल्स

इंग्लंडच्या ऍलेक्स हेल्सने २०१४ टी२० वर्ल्ड कपमध्ये श्रीलंकेविरुद्ध चितगावमध्ये ६४ चेंडूत नाबाद नाबाद ११६ धावांची खेळी केली होती.

Alex Hales

|

Sakal

२. ख्रिस गेल

वेस्ट इंडिजचा स्फोटक फलंदाज ख्रिस गेल याने २००७ टी२० वर्ल्ड कपमध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध ५७ चेंडूत ११७ धावांची खेळी केली होती.

Chris Gayle

|

Sakal

१. ब्रेंडन मॅक्युलम

न्यूझीलंडचा ब्रेंडन मॅक्युलम याने २०१२ टी२० वर्ल्ड कपमध्ये बांगलादेशविरुद्ध पाल्लेकेले येथे ५८ चेंडूत १२३ धावा केल्या होत्या.

Brendon McCullum

|

Sakal

T20I: डावाच्या पहिल्याच बॉलवर आऊट होणारे ५ भारतीय फलंदाज

Abhishek Sharma

|

Sakal

येथे क्लिक करा