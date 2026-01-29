T20I: डावाच्या पहिल्याच बॉलवर आऊट होणारे ५ भारतीय फलंदाज

Pranali Kodre
भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघात विशाखापट्टणमला २८ जानेवारी २०२६ रोजी टी२० सामना झाला. या सामन्यात भारतीय संघाला ५० धावांनी पराभवाचा धक्का बसला.
या सामन्यात २१६ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग भारताचा सलामीवीर अभिषेक शर्मा डावाच्या पहिल्याच चेंडूवर बाद झाला.
तो आंतरराष्ट्रीय टी२० सामन्यात डावाच्या पहिल्याच चेंडूवर बाद होणारा पाचवा भारतीय फलंदाज ठरला.
केएल राहुल २०१६ मध्ये झिम्बाब्वेविरुद्ध हरारेमध्ये टी२० सामन्यात डावाच्या पहिल्याच चेंडूवर बाद झाला होता.
पृथ्वी शॉ २०२१ मध्ये श्रीलंकेविरुद्ध कोलंबोमध्ये झालेल्या टी२० सामन्यांत डावाच्या पहिल्याच चेंडूवर बाद झाला होता.
रोहित शर्मा २०२२ मध्ये बेसतेरमध्ये वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या टी२० सामन्यांत डावाच्या पहिल्या चेंडूवर बाद झाला होता.
संजू सॅमसन न्यूझीलंडविरुद्ध २०२६ मध्येच गुवाहाटीमध्ये झालेल्या टी२० सामन्यांत डावाच्या पहिल्याच चेंडूवर बाद झाला होता.
