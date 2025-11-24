Best FD Return Bank : या बँका देतात तुमच्या ठेवीवर सर्वाधिक व्याजदर!

सकाळ डिजिटल टीम
गुंतवणूकदारांसाठी फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) म्हणजे सुरक्षित आणि निश्चित परतावा देणारा पर्याय आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात लोक दीर्घकालीन गुंतवणुकीचा पर्याय म्हणून FD निवडतात.
FD साठी वेगवेगळ्या बँकांचे दर थोडेफार वेगवेगळे असतात. यात फक्त 50 बेसिस पॉइंट्सचा फरकही मोठा फायदा देऊ शकतो. 20 लाखांच्या 3 वर्षांच्या FD गुंतवणुकीवर ₹30,000 चा फायदा होतो.
नियमित सामान्य ग्राहकांसाठी 6.45% तर ज्येष्ठ नागरिकांच्या ठेवीवर 6.95% इतका व्याजदर दिला जातो.
नियमित ग्राहकांसाठी 6.6% तर ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या ठेवीवर ICICI Bank 7.2% व्याजदर देते.
नियमित ग्राहकांसाठी 6.4% तर ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 6.9% व्याजदर देते. पण जर ठेवीचा कालावधी 391 दिवस ते 2 वर्षांदरम्यान असेल तर सामन्यांसाठी 6.7% आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 7.2% इतका व्याजदर दिला जातो.
सामान्यांसाठी 6.7% तर ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 7.2% इतका व्याजदर दिला जातो. जर FD 3 वर्षांपेक्षा जास्त काळासाठी असेल तर मोठा व्याजदर दिला जातो.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये Union Bank of India ही नियमित ग्राहकांसाठी 6.6% तर ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 7.1% व्याजदर देते.
सर्वात मोठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक SBI नियमित ग्राहकांसाठी 6.3% तर ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 6.8% व्याजदर दिला जातो. तर 2–3 वर्षे कालावधी असेल तर 6.45%, आणि 6.95% इतका व्याजदर मिळतो.
नियमित ग्राहकांसाठी 6.25% तर ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 6.75% व्याजदर देते. कालावधी जर 444 दिवस असेल तर 6.5% आणि 7% इतका व्याजदर दिला जातो.
