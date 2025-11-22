बापरे! आता बँक बॅलेन्स Zero असतानाही पेमेंट शक्य? जाणून घ्या काय आहे UPI Credit Line

सकाळ डिजिटल टीम

डिजिटल पेमेंट

डिजिटल पेमेंटने आपली रोजची कामं खूप सोपी केली आहेत. आता कॅश किंवा कार्डची गरज नाही. फक्त मोबाइलने QR स्कॅन करायचे की झाले! आता यातच सर्वाधिक चर्चेत आहे UPI Credit Line.

Digital Payment

|

Sakal

UPI Credit Line म्हणजे काय?

ही एक छोट्या स्वरूपाची क्रेडिट सुविधा आहे. यात तुमची बँक तुम्हाला ठराविक क्रेडिट लिमिट देते.

UPI Credit Line

|

Sakal

'0' balance पेमेंट

विशेष म्हणजे या सुविधेच्या मदतीने तुम्ही शून्य बँक बॅलन्स असतानाही UPI ने पेमेंट करू शकाल. फक्त ही रक्कम नंतर व्याजासह भरावी लागेल.

UPI 0 Balance

|

Sakal

क्रेडिट कार्ड सारखी सुविधा

हे एक प्रकारे क्रेडिट कार्डसारखीच सुविधा देते पण यासाठी कार्डची गरज असत नाही. UPI अॅपवरच क्रेडिट लिमिट वापरता येते.

UPI Facilities

|

Sakal

फायदा काय

• इमर्जन्सी खर्चासाठी लगेच पैसे मिळतील.
• मेडिकल इमर्जन्सी, टिकट बूकिंग, बिल पेमेंट सोपे होईल.
• ₹1,000 – ₹20,000 त्वरित क्रेडिट सुविधा मिळेल

UPI Facilities

|

Sakal

क्रेडिट स्कोअर सुधारेल

क्रेडीटचे वेळेत पैसे भरल्यास तुमची क्रेडिट हिस्ट्री सुधारेल आणि भविष्यात लोन आणि EMI साठी फायदा होईल.

credit score 

|

Sakal

कोण देणार सुविधा ?

NPCI ने सप्टेंबर 2023 मध्ये सुरू केले होते मात्र आता Axis Bank, HDFC Bank, Kotak Mahindra Bank या मोठ्या बँका ही सेवा सुरू करण्याच्या तयारीत आहे.

bank service

|

Sakal

बँकांसाठीही सोन्याची संधी

या सुविधेमुळे बँकांना देखील क्रेडिट कार्ड नसलेल्या नव्या ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्याची संधी मिळणार आहे.

Bank reach new customers

|

Sakal

credit card

|

Sakal

कमी फी, जास्त फायदे! हे आहेत तुमच्यासाठी बेस्ट क्रेडिट कार्ड्स ऑप्शन