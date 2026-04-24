छत्रपती संभाजीनगरजवळचं गुप्त हिल स्टेशन! सौंदर्य पाहून थक्क व्हाल, कसं जाल?

Sandip Kapde
म्हैसमाळ हे छत्रपती संभाजीनगरपासून सुमारे ४० किमी अंतरावर वसलेले सुंदर हिल स्टेशन आहे.
मराठवाड्यातील दुर्मीळ निसर्गसौंदर्यामुळे हे ठिकाण ‘महाराष्ट्राचे नंदनवन’ म्हणून ओळखले जाते.
सह्याद्रीच्या कुशीत सुमारे १,०६७ मीटर उंचीवर वसलेले असल्याने येथे हवामान थंड आणि आल्हाददायक असते.
येथे असलेले श्री गिरजामाता मंदिर धार्मिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते.
हिरवीगार झाडे, खोल दऱ्या आणि वळणदार घाटरस्ते पर्यटकांना मंत्रमुग्ध करतात.
पावसाळ्यात संपूर्ण परिसर धुक्याने झाकला जातो, ज्यामुळे स्वर्गीय दृश्य अनुभवायला मिळते.
गोरक्षनाथ गुंफा, व्यंकटेश मंदिर आणि गणेश मंदिर ही देखील पाहण्यासारखी ठिकाणे आहेत.
छत्रपती संभाजीनगरहून बस किंवा खाजगी वाहनाने येथे सहज पोहोचता येते.
जून ते फेब्रुवारी हा काळ येथे भेट देण्यासाठी सर्वात योग्य मानला जातो.
पावसाळ्यात मोठी गर्दी होत असल्याने नियोजन करून जाणे अधिक सोयीचे ठरते.
