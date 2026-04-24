छत्रपती संभाजीनगरजवळचं गुप्त हिल स्टेशन! सौंदर्य पाहून थक्क व्हाल, कसं जाल?

Sandip Kapde

स्थान:

म्हैसमाळ हे छत्रपती संभाजीनगरपासून सुमारे ४० किमी अंतरावर वसलेले सुंदर हिल स्टेशन आहे.

ओळख:

मराठवाड्यातील दुर्मीळ निसर्गसौंदर्यामुळे हे ठिकाण ‘महाराष्ट्राचे नंदनवन’ म्हणून ओळखले जाते.

उंची:

सह्याद्रीच्या कुशीत सुमारे १,०६७ मीटर उंचीवर वसलेले असल्याने येथे हवामान थंड आणि आल्हाददायक असते.

महत्त्व:

येथे असलेले श्री गिरजामाता मंदिर धार्मिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते.

निसर्ग:

हिरवीगार झाडे, खोल दऱ्या आणि वळणदार घाटरस्ते पर्यटकांना मंत्रमुग्ध करतात.

धुके:

पावसाळ्यात संपूर्ण परिसर धुक्याने झाकला जातो, ज्यामुळे स्वर्गीय दृश्य अनुभवायला मिळते.

आकर्षण:

गोरक्षनाथ गुंफा, व्यंकटेश मंदिर आणि गणेश मंदिर ही देखील पाहण्यासारखी ठिकाणे आहेत.

प्रवास:

छत्रपती संभाजीनगरहून बस किंवा खाजगी वाहनाने येथे सहज पोहोचता येते.

हंगाम:

जून ते फेब्रुवारी हा काळ येथे भेट देण्यासाठी सर्वात योग्य मानला जातो.

टीप:

पावसाळ्यात मोठी गर्दी होत असल्याने नियोजन करून जाणे अधिक सोयीचे ठरते.

