हिल स्टेशनवर घर खरेदीचा विचार करताय? तुमच्यासाठी परफेक्ट आहेत 'ही' ५ ठिकाणे

Yashwant Kshirsagar
लोक अनेकदा सोन्याला गुंतवणुकीचा सर्वोत्तम पर्याय मानतात. पण आता बदलत्या काळात त्यापेक्षा चांगले पर्याय शोधले जात आहेत.
Hill station property investment
esakal
सोन्यापेक्षा अधिक परतावा मिळवू इच्छिणारे लोक मालमत्ता किंवा जमिनीमध्ये गुंतवणूक करतात. भांडवल वाढीव्यतिरिक्त भाड्याचे उत्पन्नही मिळते.
सोन्यातील गुंतवणूक नेहमी सुरक्षित मानली जाते, पण थंड हवेच्या ठिकाणी ‘भांडवल वृद्धी’ आणि ‘भाड्यापासून मिळणारे उत्पन्न’ यांचा मेळ बसल्याने परतावा दुप्पट होतो!
डोंगराळ भागातून काम करण्याचा आणि आलिशान ‘होमस्टे’चा वाढता कल यामुळे जमिनीच्या किमती सोन्याच्या दरांपेक्षाही वेगाने वाढत आहेत.
कूर्ग हे केवळ कॉफीसाठीच नव्हे, तर येथील प्रीमियम होमस्टे बाजारपेठेसाठीही प्रसिद्ध आहे. मळ्यांच्या सानिध्यातील व्हिलांना प्रचंड मागणी आहे.
केरळमधील मुन्नार अतुलनीय हिरवळी आणि वर्षभर सुखद हवामानामुळे गुंतवणूकदारांचे आवडते ठिकाण आहे. पर्यटनाच्या भरभराटीमुळे मालमत्ता किमती दरवर्षी १०-१५% वाढतात.
मुंबई-पुणे जवळ असल्याने लोणावळ्यात वीकेंड गेटअवे करणाऱ्यांची मोठी बाजारपेठ आहे. आलिशान व्हिला आणि प्लॉट्सच्या किमती गेल्या काही वर्षांत दुप्पट झाल्या आहेत.
मुक्तेश्वर आता नैनितालला शांत आणि चांगला पर्याय बनला आहे. हिमालयाचे विहंगम दृश्य आणि वेगाने विकसित होत असलेल्या सुविधांमुळे येथील जमीन भविष्यासाठी हुशार गुंतवणूक आहे.
चंदीगड आणि दिल्लीशी उत्कृष्ट कनेक्टिव्हिटीमुळे कसौलीमध्ये मालमत्तेची मागणी कधीच कमी होत नाही. येथील कॉटेजेस केवळ राहण्यासाठीच नव्हे, तर पुनर्विक्री मूल्यातही उत्कृष्ट आहेत.
डोंगराळ भागात गुंतवणूक करण्यापूर्वी उत्तराखंड किंवा हिमाचलसारख्या राज्यांतील स्थानिक जमीन कायद्यांचा आढावा घ्या. पाणी, रस्ते आणि भूस्खलन-मुक्त क्षेत्र याकडेही दुर्लक्ष करू नका!
