पॅरालिसिस अटॅक कधीच येणार नाही; BP, शुगरचा त्रास तर विसराच! 'ही' 1 हिमालयन योग पद्धती..आठवड्यातून एकदा कराच

Saisimran Ghashi

हृदयासाठी संतुलित रक्तदाब


निरोगी रक्ताभिसरण आणि संतुलित रक्तदाब हृदयाच्या चांगल्या आरोग्यासाठी आणि निरोगी मनासाठी आवश्यक आहेत.

Balanced Blood Pressure for Heart and Mind

|

esakal

अंतर्गत संतुलनाची व्यत्यय


रक्ताभिसरण कमकुवत झाल्यास थकवा, paralysis आणि स्ट्रोकचा धोका वाढतो, शरीराची अंतर्गत सुसंवाद बिघडतो.

Disruption of Internal Harmony

|

esakal

योगातील श्वास आणि जागरूकता


योगासने श्वासाची जागरूकता, शिस्त आणि सजग हालचाल शरीराचे संतुलन आणि शक्ती पुनर्स्थापित करतात.

Breath and Awareness in Yoga

|

esakal

हिमालयीन परंपरेतील योग पद्धती


सिद्ध वॉक आणि हीलिंग वॉक या प्राचीन पद्धती श्वास, लय आणि जागरूकतेने ऊर्जा व रक्ताभिसरण नियंत्रित करतात.

Yogic Practices from Himalayan Traditions

|

esakal

प्राण आणि नाड्यांचे विज्ञान


प्रत्येक हृदयधडकन प्राणाच्या नाड्यांमधून होणाऱ्या प्रवाहाचे प्रतिबिंब असून, संतुलित प्रवाह ऑक्सिजन पुरवठा आणि हृदयाची नियमितता राखतो.

Science of Prana and Nadis

|

esakal

सिद्ध वॉक


'8' आकारात चालणे, श्वासासह मेंदूचे दोन्ही भाग जोडून रक्तवाहिन्या शिथिल करून रक्तदाब नियंत्रित करते.

Siddha Walk benefits Technique of Inner Balance

|

esakal

भस्त्रिका प्राणायाम


२० श्वासांच्या तीन फेऱ्यांनी रक्तप्रवाह वाढवतो, फुफ्फुसे उघडतो आणि मनाला ऊर्जा देतो.

Bhastrika Pranayama benefits

|

esakal

विपरीत करणी


पायांचा रक्तप्रवाह हृदयाकडे वळवून ५-७ मिनिटे सरावाने नसा शांत होतात आणि रक्ताभिसरण सुधारते

Viparita Karani benefits

|

esakal

ताडासन


लांब श्वासासह ताडासन मणक्याची सरळता, संतुलन आणि शरीरातील योग्य रक्तप्रवाह वाढवते.

Tadasana benefits

|

esakal

हीलिंग वॉक


हात समांतर ठेवून चालणे छाती वाढवते, फुफ्फुसांची क्षमता सुधारते आणि हृदय-मेंदू समन्वय वाढवते.

Healing Walk benefits

|

esakal

नोट

ही केवळ सामान्य माहिती आहे. आरोग्य विषयक समस्या असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या

Disclaimer

|

esakal

175 ते 200 वर्षांपूर्वी जग कसं होतं? आयुष्यात कधी कल्पनाही केली नसेल असे 10 दुर्मिळ फोटो पाहा

1838 to 2025 rare historical images

|

esakal

येथे क्लिक करा