पॅरालिसिस अटॅक कधीच येणार नाही; BP, शुगरचा त्रास तर विसराच! 'ही' 1 हिमालयन योग पद्धती..आठवड्यातून एकदा कराच

Saisimran Ghashi
निरोगी रक्ताभिसरण आणि संतुलित रक्तदाब हृदयाच्या चांगल्या आरोग्यासाठी आणि निरोगी मनासाठी आवश्यक आहेत.
Balanced Blood Pressure for Heart and Mind
esakal
रक्ताभिसरण कमकुवत झाल्यास थकवा, paralysis आणि स्ट्रोकचा धोका वाढतो, शरीराची अंतर्गत सुसंवाद बिघडतो.
Disruption of Internal Harmony
esakal
योगासने श्वासाची जागरूकता, शिस्त आणि सजग हालचाल शरीराचे संतुलन आणि शक्ती पुनर्स्थापित करतात.
Breath and Awareness in Yoga
esakal
सिद्ध वॉक आणि हीलिंग वॉक या प्राचीन पद्धती श्वास, लय आणि जागरूकतेने ऊर्जा व रक्ताभिसरण नियंत्रित करतात.
Yogic Practices from Himalayan Traditions
esakal
प्रत्येक हृदयधडकन प्राणाच्या नाड्यांमधून होणाऱ्या प्रवाहाचे प्रतिबिंब असून, संतुलित प्रवाह ऑक्सिजन पुरवठा आणि हृदयाची नियमितता राखतो.
Science of Prana and Nadis
esakal
'8' आकारात चालणे, श्वासासह मेंदूचे दोन्ही भाग जोडून रक्तवाहिन्या शिथिल करून रक्तदाब नियंत्रित करते.
Siddha Walk benefits Technique of Inner Balance
esakal
२० श्वासांच्या तीन फेऱ्यांनी रक्तप्रवाह वाढवतो, फुफ्फुसे उघडतो आणि मनाला ऊर्जा देतो.
Bhastrika Pranayama benefits
esakal
पायांचा रक्तप्रवाह हृदयाकडे वळवून ५-७ मिनिटे सरावाने नसा शांत होतात आणि रक्ताभिसरण सुधारते
Viparita Karani benefits
esakal
लांब श्वासासह ताडासन मणक्याची सरळता, संतुलन आणि शरीरातील योग्य रक्तप्रवाह वाढवते.
Tadasana benefits
esakal
हात समांतर ठेवून चालणे छाती वाढवते, फुफ्फुसांची क्षमता सुधारते आणि हृदय-मेंदू समन्वय वाढवते.
Healing Walk benefits
esakal
ही केवळ सामान्य माहिती आहे. आरोग्य विषयक समस्या असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या
Disclaimer
esakal
1838 to 2025 rare historical images
esakal