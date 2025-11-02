175 ते 200 वर्षांपूर्वी जग कसं होतं? आयुष्यात कधी कल्पनाही केली नसेल असे 10 दुर्मिळ फोटो पाहा

Saisimran Ghashi
कॅमेऱ्याचा शोध लागल्यानंतर 1838 मध्ये काढलेले सगळ्यात पहिले छायाचित्र
first photo of world 1838
esakal
पाश्चिमात्य देशातील क्लब कल्चरचे फोटो
western club culture photo
esakal
1870 मधील एक साधेसुधे घर आणि घराबाहेर उभी महिला व तिची मुलगी-मुलगा
1870 rare photos
esakal
युद्धानंतर घरी सुखरूप परत आलेल्या सैनिकाची आनंदी आई (1890)
1890 rare photos
esakal
कॅमेऱ्याचा शोध लागल्यानंतर काढण्यात आलेले लहान मुलीचे छायाचित्र
200 year old photo
esakal
कॅमेरा निर्मितीनंतर काढलेले ब्रिटन महिलेचे पाहिले छायाचित्र (मोशन पिक्चर) 1850
uncut print from a carte-de-visite negative, New York
esakal
सायन्स मॅगजीन 1839 मध्ये प्रसिद्ध झालेले पहिले छायाचित्र
1839 magazine of science photos
esakal
What was the price of gold during the time of Chhatrapati Shivaji Maharaj? How much gold rate has it changed till now..
esakal