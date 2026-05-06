३० लाखांचा खेळाडू, कोटींच्या बॉलर्सना भारी; कोण आहे हा हिम्मत सिंग?

आयपीएल

मुंबई जिंकली, पण मन जिंकलं हिम्मत सिंगने लखनऊच्या या खेळाडूची इनिंग सध्या चर्चेत आहे.

हिम्मत सिंग

वानखेडेवर रंगली वेगळीच चर्चा सामना मुंबईने जिंकला, पण कौतुक हिम्मत सिंगचं झालं.

बॅटिंग

३० लाखांचा खेळाडू, कोट्यवधींच्या बॉलर्ससमोर हिम्मतने दबावातही जबरदस्त बॅटिंग करून छाप पाडली

Himmat Singhफलंदाज

दिल्लीचा हा टॅलेंटेड फलंदाज ८ नोव्हेंबर १९९६ रोजी जन्मलेला हिम्मत देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये ओळखलेलं नाव आहे

आकडे

देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये दमदार आकडे ३३ सामन्यांत १७३८ धावा आणि १९४ धावांची ऐतिहासिक खेळी त्याच्या नावावर आहे

लिस्ट-ए क्रिकेट

लिस्ट-ए क्रिकेटमध्येही कमाल केली , ५५ सामन्यांत १८५८ धावा आणि ६ शतकं झळकावून त्याने दम दाखवला

वाट

आयपीएलमध्ये संधीची वाट पाहत होता २०१९ पासून टीममध्ये असूनही २०२५ पर्यंत त्याला फारशी संधी मिळाली नाही.

संधी

संधी मिळताच केला धमाका ३१ चेंडूत नाबाद ४० धावा करत लखनऊला २२८ पर्यंत पोहोचवलं.

