सतत सेन्चुरी मारणारा विराट फिट राहतो तरी कसा? नक्की काय खातो?

Varsha Balhe

विराट कोहली

विराट ९०% उकडलेलं आणि वाफवलेलं अन्न खातो, मसाले खूपच कमी वापरतो, आणि तेलातिल अन्न कमी खातो.

Virat Kohli Diet Plan

|

esakal

शाकाहारी

युरिक ॲसिड वाढल्यामुळे आणि शरीराच्या त्रासामुळे विराटने शाकाहार स्वीकारला, अगोदर तो मासाहारी जेवण जेवायचा.

Virat Kohli Diet Plan

|

esakal

सकाळची सुरुवात

सकाळची सुरुवात त्याची कोमट पाणी, भिजवलेले मेथी दाणे आणि बदाम याने दिवसाची सुरुवात होते.

Virat Kohli Diet Plan

|

esakal

भर

मूग डाळ चिला किंवा ग्लूटेन-फ्री ब्रेडसोबत नट बटर खाण्यावर भर अधिक देतो .

Virat Kohli Diet Plan

|

esakal

दुपारी

दुपारच्या हाय प्रोटीन’ जेवणात तो राजमा भात, लोबिया, वाफवलेल्या भाज्या आणि सॅलड असा संतुलित आहार तो घेतो.

Virat Kohli Diet Plan

|

esakal

हलकं जेवण

रात्री हलकं जेवण तो करतो त्यात भाज्यांचं सूप किंवा सॅलड खाऊन तो पचन हलकं ठेवतो.

Virat Kohli Diet Plan

|

esakal

हायड्रेशनचं खास सीक्रेट

पानी आणि दिवसभर ग्रीन टी पिऊन शरीर फिट ठेवतो.

Virat Kohli Diet Plan

|

esakal

काय टाळतो?

साखर, ग्लूटेन, डेअरी आणि जंक फूडपासून तो पूर्णपणे दूर आहे.

Virat Kohli Diet Plan

|

esakal

साधा आहार

साधा आहार, शिस्त आणि सातत्य यामुळेच विराट कायम फिट राहतो.

Virat Kohli Diet Plan

|

esakal

आयपीएलमध्ये सर्वाधिक ‘सामनावीर’ पुरस्कार जिंकणारे फिरकीपटू

Most Man of the Match IPL

|

esakal

येथे क्लिक करा