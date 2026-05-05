सतत सेन्चुरी मारणारा विराट फिट राहतो तरी कसा? नक्की काय खातो?

Varsha Balhe
विराट ९०% उकडलेलं आणि वाफवलेलं अन्न खातो, मसाले खूपच कमी वापरतो, आणि तेलातिल अन्न कमी खातो.
Virat Kohli Diet Plan
esakal
युरिक ॲसिड वाढल्यामुळे आणि शरीराच्या त्रासामुळे विराटने शाकाहार स्वीकारला, अगोदर तो मासाहारी जेवण जेवायचा.
सकाळची सुरुवात त्याची कोमट पाणी, भिजवलेले मेथी दाणे आणि बदाम याने दिवसाची सुरुवात होते.
मूग डाळ चिला किंवा ग्लूटेन-फ्री ब्रेडसोबत नट बटर खाण्यावर भर अधिक देतो .
दुपारच्या हाय प्रोटीन’ जेवणात तो राजमा भात, लोबिया, वाफवलेल्या भाज्या आणि सॅलड असा संतुलित आहार तो घेतो.
रात्री हलकं जेवण तो करतो त्यात भाज्यांचं सूप किंवा सॅलड खाऊन तो पचन हलकं ठेवतो.
पानी आणि दिवसभर ग्रीन टी पिऊन शरीर फिट ठेवतो.
साखर, ग्लूटेन, डेअरी आणि जंक फूडपासून तो पूर्णपणे दूर आहे.
साधा आहार, शिस्त आणि सातत्य यामुळेच विराट कायम फिट राहतो.
