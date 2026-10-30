मंगळवारी नखे कापावीत की नाही? ज्योतिषशास्त्र काय सांगते?

Yashwant Kshirsagar
हिंदू धर्मात आठवड्यातील प्रत्येक दिवसाला विशेष महत्त्व आहे. हे दिवस आपल्या जीवनशैली आणि भविष्यावर परिणाम करतात, असे मानले जाते.
Nail Cutting on Tuesday
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घरातील वडीलधारी मंडळी नेहमी सांगतात की मंगळवार, गुरुवार आणि शनिवारी नखे कापू नयेत. ही परंपरा पिढ्यानपिढ्या चालत आली आहे.
Nail Cutting on Tuesday
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ज्योतिषी यांनी स्पष्ट केले की या विशिष्ट दिवशी नखे कापण्यापासून दूर राहण्यामागे पारंपरिक श्रद्धा तसेच काही वैज्ञानिक आणि ज्योतिषीय कारणे आहेत.
Nail Cutting on Tuesday
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नखांखालील भाग अत्यंत नाजूक असतो. नखे या नाजूक भागांचे रक्षण करतात. या दिवशी विश्वातील विविध ऊर्जा पृथ्वीवर येतात, असे मानले जाते.
Nail Cutting on Tuesday
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मंगळवार, गुरुवार व शनिवारी येणारी ऊर्जा मानवी शरीराच्या नाजूक भागांशी संपर्क साधल्यास नकारात्मक परिणाम होऊ शकतात, असा दावा केला जातो.
Nail Cutting on Tuesday
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गुरुवार हा देवांचे गुरू बृहस्पती (गुरु ग्रह) यांना समर्पित आहे. या दिवशी नखे कापल्याने गुरु ग्रह कमकुवत होतो, असे ज्योतिषशास्त्र सांगते.
Nail Cutting on Tuesday
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ग्रह कमकुवत झाल्यास आयुष्यातील सुख-शांती कमी होऊ शकते. गुरु ग्रह बुद्धीचा कारक असल्याने नखे किंवा केस कापल्याने बौद्धिक क्षमतेवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो, असा विश्वास आहे.
Nail Cutting on Tuesday
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मंगळवार हा मंगळ देवतेशी संबंधित आहे. मंगळाचा संबंध मानवी रक्ताशी जोडला जातो. या दिवशी नखे कापल्याने आत्मविश्वास कमी होतो, असे म्हटले जाते.
Nail Cutting on Tuesday
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शनिवार शनी देवाला समर्पित आहे. या दिवशी नखे कापल्याने शनी देव नाराज होऊ शकतात. त्यामुळे आयुष्य कमी होणे आणि आर्थिक अडचणी येणे यांसारखे परिणाम होऊ शकतात, असा समज आहे.
Nail Cutting on Tuesday
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Why Cats Cry At Night
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