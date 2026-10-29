मांजर मध्यरात्री का रडते? जाणून घ्या नेमकं काय असतो संकेत?

Yashwant Kshirsagar
रात्रीच्या शांततेत अचानक लहान मुलाच्या रडण्यासारखा आवाज ऐकू येतो. बाहेर जाऊन पाहिल्यावर समजते की तो मांजराचा आहे. हिवाळ्यात हे अनेकदा घडते आणि आवाज खूप भीतीदायक वाटतो.
Why Cats Cry At Night
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मांजरांच्या ‘म्याव’ आवाजाची वारंवारता (पिच) मानवी बाळाच्या रडण्याशी मिळतीजुळती असते. त्यामुळे आपले लक्ष सहज वेधले जाते आणि तो आवाज बाळासारखा वाटतो.
Why Cats Cry At Night
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पाळीव मांजरांना लवकर कळते की अशा आर्त स्वरात ओरडल्यास अन्न, लक्ष किंवा प्रेम मिळते. भटक्या मांजरीही जवळच्या लोकांशी संवाद साधण्यासाठी असाच आवाज काढतात.
Why Cats Cry At Night
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ठराविक वेळेला अन्न न मिळाल्यास किंवा तहान लागल्यास मांजर वारंवार आणि उच्च स्वरात ओरडते. हा आवाज बहुतेकदा स्वयंपाकघर, खाण्याचे भांडे किंवा मुख्य दरवाजाजवळ ऐकू येतो.
Why Cats Cry At Night
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मांजरे आपण समजतो त्यापेक्षा जास्त सामाजिक आहेत. कंटाळा आला किंवा दुर्लक्ष झाले तर ती आर्त स्वरात ओरडतात, मागे लागतात किंवा खोलीत प्रवेश करताच आवाज काढतात.
Why Cats Cry At Night
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माद्या दीर्घ आणि आर्त स्वरात ओरडतात, जमिनीवर लोळतात. नर प्रतिसाद म्हणून मोठ्याने ओरडतात आणि अस्वस्थ फिरतात. रात्री हा आवाज विशेष जाणवतो. वेदना नसते, फक्त नैसर्गिक वर्तन असते.
Why Cats Cry At Night
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मांजरे वेदना लपवतात. दुखापत, दातांची समस्या, मूत्रमार्ग विकार, पचन समस्या किंवा वृद्ध मांजरांमध्ये हायपरथायरॉईडीझम यांमुळे अचानक ओरडणे सुरू होऊ शकते.
Why Cats Cry At Night
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खाण्याची वेळ निश्चित ठेवा, नेहमी ताजे पाणी ठेवा. लक्ष हवे असल्यास खेळून व्यस्त ठेवा. एका दिवसापेक्षा जास्त असामान्य ओरडणे चालू राहिल्यास त्वरित पशुवैद्यकाकडे न्या.
Why Cats Cry At Night
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मुख्य प्रवेशद्वारापासून दूर, सुरक्षित ठिकाणी अन्न ठेवा. सतत ओरडत असेल तर स्थानिक प्राणी कल्याण संस्था किंवा पशुवैद्यकीय दवाखान्याशी संपर्क साधा.
Why Cats Cry At Night
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