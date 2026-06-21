ब्रिटिशांच्या काळात ताजमहालची अवस्था कशी झालेली? पाहा थक्क करणारे 10 ऐतिहासिक फोटो

Saisimran Ghashi

सातवे आश्चर्य

ताजमहाल हे जगातील सातवे आश्चर्य आहे. आपण त्याला नेहमीच सुंदर रूपात पाहतो.

Taj Mahal’s Condition During British Rule

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ब्रिटिश राजवट

परंतु ब्रिटिश राजवटीत त्याची अवस्था बिकट झाली होती.

Damage to Taj Mahal in 1857 Revolt

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ताजमहालची स्थिती

थक्क करणाऱ्या या ऐतिहासिक कठीण काळात ताजमहालची स्थिती कशी होती जाणून घेऊया

Taj Mahal old images

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ब्रिटिश सैनिकांची तोडफोड

१८५७ च्या उठावात ब्रिटिश सैनिकांनी ताजमहालच्या भिंतींमधील मौल्यवान रत्ने ओरबाडून काढल्यामुळे वास्तूचे मोठे नुकसान झाले.

British Soldiers’ Vandalism and Looting

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लॉर्ड कर्झनचा जिर्णोद्धार

व्हाईसरॉय लॉर्ड कर्झन यांनी विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला विशेष दुरुस्ती मोहीम राबवून ताजमहालला त्याचे गतवैभव मिळवून दिले.

Lord Curzon’s Restoration of Taj Maha

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बांबूचे सुरक्षा कवच

१९४२ मध्ये जपानी आणि जर्मन हवाई हल्ल्यांपासून वाचवण्यासाठी ब्रिटिश लष्कराने मुख्य घुमटाभोवती बांबूचा अवाढव्य सांगाडा उभारला.

Neglect and Decline in 19th Century

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छद्मावरण आणि दिशाभूल

वैमानिकांना रात्रीच्या वेळी पांढरा संगमरवरी घुमट दिसू नये म्हणून तो बांबू आणि गोणपाटाने पूर्णपणे झाकून टाकला होता.

Rare Historical Photos of Taj Mahal

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युद्धकाळातील यशस्वी रणनीती

शत्रूची दिशाभूल करण्याची ही कल्पना यशस्वी ठरली आणि महायुद्धाच्या काळात ताजमहालला एकही ओरखडा न लागता सुरक्षित राहिला.

How Taj Mahal Was Saved from WW2

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शोले चित्रपटाचं शूटिंग कसं झालेलं? चक्क 50 वर्षांपूर्वीचे दुर्मिळ फोटो, सेटवरची मज्जा

Sholay Shooting 50 Years Old Rare Photos

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