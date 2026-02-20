एकमेव माणूस जो हिरोशिमा अन् नागासाकी दोन्ही अणुबॉम्ब हल्ल्यातून वाचला!

Sandip Kapde
Tsutomu Yamaguchi हा जपानमधील एक इंजिनिअर होता, ज्याच्या आयुष्याने जगाला हादरवून सोडणारी कहाणी दिली.
तो Mitsubishi कंपनीत काम करत होता आणि कामानिमित्त त्याला प्रवास करावा लागायचा.
1945 साली तो कामासाठी हिरोशिमा येथे गेला होता.
सहा ऑगस्टच्या सकाळी ऑफिसबाहेर असतानाच अचानक जगातील पहिला अणुबॉम्ब फुटला आणि सगळे काही क्षणात बदलले.
त्याचे डोळे भाजले, कानांना इजा झाली आणि शरीरावर गंभीर जखमा झाल्या, तरीही तो कसाबसा जिवंत राहिला.
डॉक्टरांनी प्राथमिक उपचार केल्यानंतर तो लगेच आपल्या घरी, म्हणजे नागासाकीकडे निघाला.
नऊ ऑगस्टला कामावर असतानाच दुसरा अणुबॉम्ब फुटला आणि नियतीने त्याच्यावर पुन्हा एकदा तीच परीक्षा घेतली.
दोन्ही वेळा तो स्फोटस्थळापासून साधारण तीन ते चार किलोमीटर अंतरावर होता, तरीही आश्चर्यकारकरीत्या वाचला.
जपान सरकारने दोन हजार नऊ साली, त्याच्या त्र्याण्णवाव्या वर्षी, त्याला दोन्ही बॉम्बमधून वाचलेला एकमेव व्यक्ती म्हणून अधिकृत मान्यता दिली.
सरकारी नोंदी, मुलाखती आणि छायाचित्रांमुळे ही संपूर्ण घटना आजही स्पष्टपणे दस्तऐवजीकरणात उपलब्ध आहे.
दोन हजार दहा साली कॅन्सरमुळे त्याचे निधन झाले, पण त्याची विलक्षण जिद्द आणि जगण्याची ताकद इतिहासात कायमची कोरली गेली.
